Cena extraída da câmera de segurança mostra momento em que o subsíndico era socorri Foto Reprodução

Publicado 26/02/2025 16:58 | Atualizado 26/02/2025 16:59

Campos – Reclamação por causa do vazamento de água em uma das residências do condomínio Mais Ipê, na Avenida Arthur Bernardes, em Campos dos Goytacazes (RJ), motivou o assassinato do subsíndico Vinícius da Silva Azevedo (31 anos), na manhã desta quarta-feira (26). O autor foi José Renato Costa de Queiroz (34).

A vítima, ferida a tiros e coronhadas, chegou a ser socorrida por vizinhos; mas, não resistiu e morreu ao dar entrada no Hospital Ferreira Machado (HFM). O autor tentou fugir; porém, foi detido por moradores, já fora do condomínio; teria reagido e acabou ferido, estando internado sob escolta policial.

De acordo com informações da polícia, o autor teria reclamado do vazamento de água em sua residência e se desentendido com Vinícius, chegando a agressões físicas. “Em seguida, José Renato fez seis disparos de revólver contra o subsíndico que, ferido no abdômen e já caído, recebeu várias coronhadas e chutes”.

Um vídeo com cenas extraídas das câmeras de segurança do condomínio mostram lances em que a vítima corria pelo pátio, perseguida pelo autor que atirava à queima-roupa. Também, aparecem os momentos em que o subsíndico desaba, recebe coronhadas, chutes e é socorrido.

PESSOA AGRESSIVA - - Contido por populares ao tentar fugir, o autor ficou ferido ao resistir. Uma equipe da Polícia Militar chegou em seguida. Preso em flagrante, José Renato foi levado para o HFM; quando receber alta médica; será conduzido à 134ª Delegacia de Polícia do centro, para apresentação em audiência de custódia.

O caso está sendo investigado pela delegada titular, Carla Tavares. Ela ainda não tem a versão do autor, nem informação se havia “rixa” entre as partes. No entanto, a policial já apurou que “José Renato é pessoa extremamente agressiva, com extensa ficha criminal”.

A delegada aponta que o autor já é fichado criminalmente por lesão corporal e ameaça; decorrentes de violência doméstica, importunação sexual, coação no curso do processo, disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma de fogo e furto tentado. Ele acaba de ser autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.