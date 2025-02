A estrutura do HRC está montada no Ferreira Machado, onde a equipe atua com toda segurança - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 26/02/2025 18:35

Campos – “Quem puder doar antes do feriado estará ajudando a salvar vidas”, incentiva a assistente social do Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes (HRC), Maria Gonçalves, ao destacar a importância da doação para o período de carnaval.

“O Carnaval é uma época de grande demanda nos hospitais, e a doação de sangue é essencial para garantir o atendimento a quem precisa”, justifica Maria Gonçalves. Ela enfatiza que com a proximidade do feriado prolongado, o HRC está intensificando a campanha de doação de sangue.

“Este período do ano costuma registrar uma queda no número de doadores devido às viagens e festividades, o que pode comprometer os estoques necessários para atender emergências médicas”, pontua a assistente social. A unidade está localizada no Hospital Ferreira Machado (Rua Rocha Leão, nº 2, Caju).

No período de carnaval, o HRC funcionará normalmente, diariamente, das 7h às 18h. “Nossa equipe está preparada para receber os doadores com segurança e eficiência”, garante Maria Gonçalves realçando que a doação de sangue é essencial para garantir o atendimento de emergências, cirurgias e tratamentos de saúde que dependem de transfusões.

NORTE/NOROESTE - O Hemocentro atende não apenas Campos, mas também a demanda de 25 unidades hospitalares do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro, um total de 22 municípios. Além do atendimento no HRC, empresas e instituições podem agendar a visita do ônibus de coleta pelos telefones (22) 98173-0463 ou (22) 98175-2599, das 8h às 17h.

Nesta quinta-feira (27), a unidade móvel estará no Açu, em São João da Barra. A doação pode ser realizada a cada 60 dias para homens e 90 para mulheres, respeitando o tempo necessário para a reposição dos estoques de ferro no organismo. O doador precisa ter entre 16 e 60 anos (ou até 69, caso já tenha doado antes dos 60).

Outra orientação é estar em boas condições de saúde e pesar mais de 50 quilos. A assistente social recomenda que, três horas antes da doação, a pessoa deve evitar alimentos gordurosos como leite e seus derivados (queijo, iogurte, manteiga), massas, frituras, ovos, maionese, sorvete, chocolate, entre outros. É necessário ainda que o doador apresente um documento oficial com foto.