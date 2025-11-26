Para Campos são 24 vagas de Agente de Pesquisas e Mapeamento e uma de supervisor de Coleta e Qualidade Foto Divulgação
IBGE inscreve para vagas temporárias com remuneração de até R$ 3.379
De 9,5 mil vagas de nível médio, 25 são destinadas para Campos; inscrições vão até 11 de dezembro, com taxa de R$ 38,50
Retomada de voos para Campos volta ser articulada com ministro
Desde março deste ano as operações estão canceladas; Azul Linhas Aéreas alegou elevação nos custos operacionais
Hospital de Campos é apontado entre os mais eficientes em atendimentos
Avaliação foi feita por meio do programa Lean nas Emergências, executado por iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria
VI Festa do Queijo é atração de sábado e domingo no interior de Campos
Evento ocupará área coberta de 400 metros quadrados, onde também haverá o primeiro Circuito do Queijo
Governo municipal profissionaliza mais de 700 por meio de cursos gratuitos
Entrega de certificados aconteceu no Teatro Trianon; um dos qualificados diz que é ex-morador em situação de rua
Cobertura vacinal é baixa em Campos e deixa Secretara de Saúde preocupada
Chamamento para segunda dose da vacina contra dengue é intensificado, com atenção no período de verão que se aproxima
