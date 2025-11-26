Para Campos são 24 vagas de Agente de Pesquisas e Mapeamento e uma de supervisor de Coleta e Qualidade - Foto Divulgação

Para Campos são 24 vagas de Agente de Pesquisas e Mapeamento e uma de supervisor de Coleta e Qualidade Foto Divulgação

Publicado 26/11/2025 16:45

Campos – Com remunerações variando de R$ 2.676 a R$ 3.379 e inscrições até 11 de dezembro, concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) oferece 9,5 mil vagas, 25 destinadas para Campos dos Goytacazes (RJ). O valor da taxa de inscrição é de R$ 38,50.

As vagas são temporárias e de nível médio, para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). As provas estão previstas para o dia 22 de fevereiro. Para o Estado do Rio de Janeiro são 710 vagas no total; as 25 destinadas a Campos são 24 de APM e uma de SQC, com remunerações de R$ 2.676 e R$ 3.379, respectivamente.

Também estão definidos, como benefícios, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias e 13º salário proporcional. As inscrições devem ser feitas pelo site Fundação Getúlio Vargas (FGV) https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25, que é a banca organizadora.

A previsão de duração máxima da contratação é de até um ano, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não exceda a três anos. Em Campos, a sede do instituto está localizada na Avenida XV de Novembro, 203, Centro.

No estado do Rio há vagas também para as cidades de Barra do Piraí, Macaé, Cabo Frio, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Volta Redonda.

O IBGE explica que o quadro geral de vagas contempla a divisão por ampla concorrência, bem como as vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência. Todos os detalhes podem ser consultados na íntegra do edital também no site da FGV, que é a banca organizadora.