Alcemir Pascoutto explica que o monitoramento de 24 horas garante mais assertividade no envio de avisos - Foto: Assessoria/Divulgação

Alcemir Pascoutto explica que o monitoramento de 24 horas garante mais assertividade no envio de avisos Foto: Assessoria/Divulgação

Publicado 17/10/2026 10:28





Em Campos dos Goytacazes, o secretário de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto, destaca que o Centro de Monitoramento de Desastres (Cemod) mantém o acompanhamento diário das condições meteorológicas e dos acumulados registrados no município para informar a população com a maior precisão possível.



“O monitoramento trabalha com previsões de 24 horas, o que garante mais assertividade no envio de avisos. Diante de acumulados expressivos, alertas são emitidos prioritariamente para as áreas vulneráveis da cidade”, explica Pascoutto, realçando que distritos afastados como Santo Eduardo, Santa Maria e Conselheiro Josino recebem atenção especial das equipes.



O secretário adianta que, para este final de semana, a previsão em Campos indica tempo nublado e com algumas nuvens, mas sem acumulados de chuva ou ventos fortes que mereçam destaque. Ele pondera sobre ressacas marítimas, que provocaram forte erosão na região até o fim de setembro, reforçando a importância do acompanhamento constante.



Quanto ao Rio Paraíba do Sul, o coronel diz que o nível atual não gera preocupação imediata, mas adverte que o cenário exige planejamento rigoroso para o período que se inicia em novembro, quando as chuvas ganham força e o El Niño passa a potencializar os impactos na bacia: “A Defesa Civil está sempre atenta, monitorando e buscando tranquilizar a população”, afirma.



Alertas direto no celular



O clima de vigilância e planejamento não se restringe a Campos. Nos demais municípios das duas regiões fluminenses, as defesas civis locais também estão com equipes em prontidão para o final de semana. Em cidades do Noroeste tradicionalmente afetadas por cheias de rios (como Itaperuna, Laje do Muriaé e Natividade), o monitoramento das cabeceiras de rios em estados vizinhos foi intensificado.



Embora a previsão para este sábado e o domingo não aponte temporais severos imediatos, a umidade vinda do oceano mantém o tempo instável em toda a região. Municípios litorâneos do Norte, como São João da Barra e Macaé, seguem atentos às condições do mar devido ao histórico recente de ressacas e erosão costeira que afetam as infraestruturas locais.



No caso específico de Campos, a Defesa Civil orienta que a população pode receber os alertas meteorológicos do órgão diretamente no celular. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de SMS para o número 40199, informando o CEP da localidade (apenas os números, sem hífen). Todas as informações são emitidas em tempo real, sem nenhum embaraço.



O órgão reforça que, por meio do





As condições meteorológicas prendem a atenção de várias regiões brasileiras, sob influência direta das instabilidades decorrentes do El Niño , fenômeno dos mais intensos recentemente, com seu pico previsto entre o fim deste ano e o início de 2027. O Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro está na raia das expectativas.Em Campos dos Goytacazes, o secretário de Defesa Civil, coronel Alcemir Pascoutto, destaca que o Centro de Monitoramento de Desastres (Cemod) mantém o acompanhamento diário das condições meteorológicas e dos acumulados registrados no município para informar a população com a maior precisão possível.“O monitoramento trabalha com previsões de 24 horas, o que garante mais assertividade no envio de avisos. Diante de acumulados expressivos, alertas são emitidos prioritariamente para as áreas vulneráveis da cidade”, explica Pascoutto, realçando que distritos afastados como Santo Eduardo, Santa Maria e Conselheiro Josino recebem atenção especial das equipes.O secretário adianta que, para este final de semana, a previsão em Campos indica tempo nublado e com algumas nuvens, mas sem acumulados de chuva ou ventos fortes que mereçam destaque. Ele pondera sobre ressacas marítimas, que provocaram forte erosão na região até o fim de setembro, reforçando a importância do acompanhamento constante.Quanto ao Rio Paraíba do Sul, o coronel diz que o nível atual não gera preocupação imediata, mas adverte que o cenário exige planejamento rigoroso para o período que se inicia em novembro, quando as chuvas ganham força e o El Niño passa a potencializar os impactos na bacia: “A Defesa Civil está sempre atenta, monitorando e buscando tranquilizar a população”, afirma.O clima de vigilância e planejamento não se restringe a Campos. Nos demais municípios das duas regiões fluminenses, as defesas civis locais também estão com equipes em prontidão para o final de semana. Em cidades do Noroeste tradicionalmente afetadas por cheias de rios (como Itaperuna, Laje do Muriaé e Natividade), o monitoramento das cabeceiras de rios em estados vizinhos foi intensificado.Embora a previsão para este sábado e o domingo não aponte temporais severos imediatos, a umidade vinda do oceano mantém o tempo instável em toda a região. Municípios litorâneos do Norte, como São João da Barra e Macaé, seguem atentos às condições do mar devido ao histórico recente de ressacas e erosão costeira que afetam as infraestruturas locais.No caso específico de Campos, a Defesa Civil orienta que a população pode receber os alertas meteorológicos do órgão diretamente no celular. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de SMS para o número 40199, informando o CEP da localidade (apenas os números, sem hífen). Todas as informações são emitidas em tempo real, sem nenhum embaraço.O órgão reforça que, por meio do Centro de Monitoramento , segue acompanhando o comportamento do clima, e orienta atenção e precaução à população, especialmente aos moradores de áreas suscetíveis a alagamentos ou deslizamentos. Em caso de emergência, os telefones de contato são o 199 (Emergência) e o (22) 98175-2512.