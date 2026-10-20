Francisco Roberto afirma que no cenário geográfico regional, a posição de Campos no ranking é de absoluto destaque - Foto Firjan/Divulgação

Francisco Roberto afirma que no cenário geográfico regional, a posição de Campos no ranking é de absoluto destaque Foto Firjan/Divulgação

Publicado 20/10/2026 20:14 | Atualizado 20/10/2026 20:29

Inovação e união estratégica resumem iniciativa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), em parceria com o Sindicato das Indústrias Metalúrgica Mecânica e Material Elétrico de Campos (Sindmec), ao promover, no dia 28 de outubro, um encontro presencial voltado a empresários e profissionais da indústria metalmecânica.

O evento será na sede regional da federação, em Campos dos Goytacazes, a partir das 18h30, e o grande objetivo é aproximar os elos produtivos locais, abrindo um canal direto de debate para ouvir as demandas do setor e compartilhar soluções sobre inovação tecnológica, tendências mercadológicas e práticas sustentáveis indispensáveis para o mercado moderno.

A indústria metalmecânica constitui a verdadeira espinha dorsal da manufatura moderna, abrangendo o segmento responsável por transformar metais em bens de capital, ferramentas, maquinários, estruturas e equipamentos eletroeletrônicos.

A Firjan explica que das peças de alta precisão que atendem ao complexo de petróleo e gás até o fornecimento para a construção civil, a metalmecânica é considerada um "termômetro" econômico - se ela avança, toda a cadeia produtiva ganha velocidade. A federação ressalta que em Campos, a estrutura do setor caminha firmemente em uma rota de fortalecimento.

“O município abriga dezenas de indústrias essenciais no segmento, consolidando um ecossistema sólido que conecta micro, pequenas e grandes empresas em torno de demandas regionais estratégicas, especialmente nas áreas de manutenção e suporte à infraestrutura”, pontua o presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira.

“O reflexo desse arranjo produtivo se traduz diretamente em forte impacto na economia, na geração de empregos e na distribuição de renda”, realça Siqueira, assinalando que o setor se destaca por abrir postos de trabalho altamente qualificados.

Momento oportuno

Dados da Firjan apontam que o município está na vice-liderança consolidada em volume de empresas metalmecânicas e na capacidade de absorção de mão de obra setorial, posicionando-se estrategicamente logo atrás de Macaé, que é impulsionada pela forte atividade offshore - as duas cidades concentram o coração industrial e tecnológico da região.

Na opinião de Siqueira, o encontro do dia 28 será o momento ideal para identificar oportunidades frente às transformações do mercado. O presidente do Sindmec , Luiz Eduardo Boynard de Faria, concorda e comenta que a união com as áreas técnicas da Firjan oferece o suporte necessário para que o empresário local domine as novas tecnologias e acelere seu crescimento.

Segundo a Firjan, o poder de reação do segmento no Norte Fluminense desponta como um dos maiores geradores de novas vagas industriais formais no estado. “Cada nova contratação na metalmecânica injeta salários mais robustos no comércio local, dinamizando a economia campista através do efeito multiplicador de renda”, realça o presidente da instituição.