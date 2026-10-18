Policiais militares deram uma geral em pontos estratégicos do Parque Santa Rosa, na busca pelo autor do homicídio - Foto 8º BPM/Reprodução

Policiais militares deram uma geral em pontos estratégicos do Parque Santa Rosa, na busca pelo autor do homicídio Foto 8º BPM/Reprodução

Publicado 18/10/2026 12:54

As forças de segurança têm se desdobrado no combate ao tráfico de drogas em Campos dos Goytacazes (RJ) , com ações estratégicas de inteligência do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) sufocando as regiões de atuação dos traficantes. O resultado neste final de semana foi satisfatório, com intervenções tanto em áreas do centro da cidade quanto do subdistrito de Guarus.

De acordo com o balanço parcial, o cerco policial asfixiou as rotas de distribuição de entorpecentes neste sábado (17) e na manhã deste domingo (18), retirando de circulação grandes volumes de maconha, centenas de pinos de cocaína prontos para a venda e dezenas de pedras de crack.

Houve ainda apreensões de armas de fogo, munições e múltiplas prisões em flagrante de suspeitos que tentaram dispersar com a chegada das viaturas. A ofensiva contra o tráfico dividiu espaço também com a violência urbana, marcada, na noite de sábado, pelo registro de um homicídio brutal em Guarus.

A vítima - Thiago dos Santos Silva, de 18 anos, conhecido pelo apelido de "Boquinha" - foi atingida por mais de 20 tiros, a maioria na região da cabeça, na Rua 26 de Maio, no Parque Santa Rosa. Próximo ao corpo, a perícia técnica recolheu dezenas de estojos de munição calibre .40. O caso está sob investigação na 146ª DP.

Além das investidas contra facções, a polícia prendeu em flagrante um jovem de 21 anos que realizava manobras perigosas, empinando uma motocicleta Honda na Avenida José Carlos Pereira Pinto, no Parque Calabouço, em Guarus. Ao ser abordado, o motociclista reagiu impondo resistência à apreensão do veículo, mas foi conduzido para a delegacia.

Destaque em apreensões

A repressão ao crime organizado em Campos acontece de forma severa, com o empenho diário e ostensivo das forças policiais tentando conter os índices de criminalidade, restabelecer a ordem e frear o avanço das facções em todo o município. As ações apresentam respostas que destacam Campos no topo do ranking estadual de combate ao tráfico.

De acordo com o balanço do Instituto de Segurança Pública (ISP) , o consequente sufocamento promovido pelas forças de segurança pública faz com que o município se consolide de forma isolada na segunda posição de todo o estado do Rio de Janeiro em apreensões de drogas, registrando 1.125 ocorrências no acumulado recente, número superado apenas pelas 2.269 marcas registradas na capital fluminense.

Segundo as autoridades, o posicionamento de destaque decorre massivamente de uma estratégia focada em abordagens de rua e patrulhamentos preventivos e ostensivos, tática focada na asfixia da criminalidade visível e na desarticulação do comércio fracionado de entorpecentes em áreas periféricas. A estratégia do 8º BPM abrange também municípios vizinhos.

Comandado pelo tenente-coronel Thiago da Silva Pinho, o batalhão é sediado em Campos com atuação também em São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e São Fidélis. A unidade conta com um efetivo de aproximadamente mil policiais que atuam em operações de reforço e planejamento específico, sendo subordinada ao 6º Comando de Policiamento de Área (6º CPA).