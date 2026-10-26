A Polícia Militar desenvolve ações estratégicas ostensivas em vários pontos de Campos, a procura dos criminosos - Foto 8º BPM/Reprodução

A Polícia Militar desenvolve ações estratégicas ostensivas em vários pontos de Campos, a procura dos criminosos Foto 8º BPM/Reprodução

Publicado 26/10/2026 14:11

Uma forte onda de violência marcou o último fim de semana em Campos dos Goytacazes (RJ), mobilizando policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) e assustando moradores. O caso de maior gravidade ocorreu na localidade de Três Vendas, às margens da BR-356, onde um ataque a tiros transformou um evento de pagode em tragédia, deixando um morto e dois feridos.

Na madrugada de domingo (25), criminosos armados em um veículo efetuaram disparos contra o público. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Ferreira Machado (HFM), mas Nathan de Abreu Avelino, de 26 anos, que foi atingido gravemente, não resistiu aos ferimentos.

A motivação e a autoria do atentado estão sob investigação da 146ª Delegacia de Polícia (Guarus). Além da criminalidade nas localidades internas, as rodovias que cortam a região também foram palco de ações ousadas.

Na BR-101, na altura do km 14 (região de Rocha Fernandes), frentistas de um posto de combustíveis foram rendidos por assaltantes armados e encapuzados na noite de sábado (24). Os criminosos roubaram celulares e cerca de R$ 600 em dinheiro, fugindo em um Volkswagen Gol G3 em direção à localidade de Canaã.

Rotas estratégicas

A Polícia Militar realizou buscas, mas nenhum suspeito foi detido até o momento. Os registros de violência coincidem com dados recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP), que apontam Campos como a segunda cidade com o maior número de apreensões de drogas em todo o estado, atrás apenas da capital fluminense.

O quadro reflete a intensificação do policiamento ostensivo e do trabalho de inteligência do 8º BPM e da Polícia Civil. Outro fator monitorado pelas forças de segurança é a forte presença de facções que utilizam o Norte e o Noroeste Fluminense como rotas estratégicas de distribuição.