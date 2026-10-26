A Polícia Militar desenvolve ações estratégicas ostensivas em vários pontos de Campos, a procura dos criminosos Foto 8º BPM/Reprodução
Ataque a tiros deixa um morto e posto é assaltado na BR-101 em Campos
Município enfrenta ações ousadas de criminosos; forças de segurança intensificam o policiamento ostensivo na região
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Reeleição de Lula é festejada na região, apesar do resultado adverso de Campos
Petista garantiu novo mandato presidencial na soma nacional, mas no maior município do interior do Rio a vitória nas urnas foi do adversário Flávio Bolsonaro
PRF amplia atuação e consegue marcar na recuperação de veículos roubados
Identificação de placas adulteradas evidenciam a importância do patrulhamento ostensivo na região Norte/Noroeste
Eleições mobilizam o Norte/Noroeste sem intercorrência até o momento
Organização das seções, segurança e mobilidade urbana garantem transcurso tranquilo com eleitores demonstrando facilidade para votar
Campos mobiliza as forças de segurança e tecnologia para o segundo turno
Cidade estrutura esquema integrado entre Guarda, Polícia Militar e monitoramento por câmeras para assegurar tranquilidade nas seções eleitorais
Norte e Noroeste se reúnem em Campos visando adotar nova tecnologia do SUS
Estratégia do Ministério da Saúde prevê a substituição gradual da insulina NPH pela Glargina na Atenção Primária para crianças, adolescentes e idosos
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