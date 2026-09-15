Os policiais realizam operações focadas nas rotas de tráfico, já tendo conseguido várias prisões de suspeitos - Foto Gomes/Reprodução)

Os policiais realizam operações focadas nas rotas de tráfico, já tendo conseguido várias prisões de suspeitos Foto Gomes/Reprodução)

Publicado 15/09/2026 17:21

Uma violenta sequência de execuções motivadas por disputas territoriais entre facções rivais do tráfico de drogas mantém Itaperuna, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, na liderança do ranking estadual do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A taxa alarmante de 47,5 mortes violentas por 100 mil habitantes coloca a região em alerta máximo, e o município vive dias de forte ocupação policial.

O homicídio mais recente aconteceu domingo (13), quando uma mulher de 31 anos foi morta no Jardim Surubi, no município (na Rua Nadir Teixeira da Costa). Equipes da Polícia Militar encontraram a vítima com sinais de golpes de faca, conforme O Dia Noticiando, colocando a violência no centro das preocupações na cidade, sendo o sexto homicídio registrado em Itaperuna em setembro.

Em resposta imediata a episódios recentes — incluindo o registro crítico de cinco assassinatos em um intervalo de apenas 48 horas na região —, o 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) iniciou uma megaoperação (“Operação Impacto”) por tempo indeterminado para sufocar financeiramente e operacionalmente o crime organizado.

Trata-se de um reforço no policiamento ostensivo com presença maciça de viaturas nas ruas e com a criação de cinturões de bloqueio rodoviário. Estão mobilizadas dezenas de policiais militares em incursões diárias nos bairros periféricos mais afetados pelos confrontos armados.

As ações contam fortemente com o suporte de agentes de unidades dos municípios vizinhos e são realizadas por meio de blitzen e abordagens contínuas, buscando desarmar os criminosos, interceptar carregamentos de drogas e restabelecer a sensação de ordem na maior cidade do Noroeste Fluminense.

Embora dados internos recentes apontem para uma queda de 43% nos homicídios no segundo trimestre deste ano, a volatilidade da violência na região mantém as autoridades em alerta máximo. No trabalho investigativo, a Polícia Civil assumiu o papel estratégico de desarticular o comando das organizações criminosas.

AÇÃO INTEGRADA - Para tanto, a 143ª DP deflagrou a “Operação Caça ao Sicário”, que cuida de mapear a hierarquia do tráfico local. Os investigadores trabalham com cruzamento de dados de inteligência e depoimentos para identificar não apenas os executores, mas principalmente os mandantes intelectuais que decretam as mortes de dentro ou de fora do sistema prisional.

De acordo com a delegacia, os inquéritos estão sendo abastecidos por um fluxo intenso de informações voltado a garantir prisões preventivas fundamentadas que impeçam a reiteração desses crimes contra a vida. O esforço conjunto das forças de segurança já começou a gerar as primeiras prisões de suspeitos e a apreensão de armamentos.

A contabilidade positiva envolve também cidades vizinhas a Itaperuna, como Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana. As ações integradas entre a Polícia Civil e o 29º BPM não têm data para terminar. A expectativa é que o asfixiamento das rotas de tráfico reduza o tiroteio nas madrugadas e devolva a normalidade à rotina econômica e social de Itaperuna.