Investigação está sob responsabilidade da 143ª Delegacia Legal de ItaperunaFoto: Reprodução da Internet
A morte interrompe uma sequência de dias de maior tranquilidade percebida pelos moradores e volta a colocar a violência no centro das preocupações na cidade. Este é, segundo o levantamento relacionado às ocorrências do mês, o sexto homicídio registrado em Itaperuna somente em setembro.
A PM foi acionada após a localização da vítima e isolou a área para evitar alterações na cena do crime. Peritos realizaram os procedimentos necessários antes da remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).
Polícia procura respostas para esclarecer o crime
As circunstâncias que levaram à morte da mulher ainda serão apuradas pela Polícia Civil. O trabalho deverá reunir os elementos encontrados no local, informações de testemunhas e demais dados que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e apontar quem foi o responsável.
O caso permanece em investigação.
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