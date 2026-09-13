Investigação está sob responsabilidade da 143ª Delegacia Legal de ItaperunaFoto: Reprodução da Internet

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Douglas Smmithy
Uma mulher de 31 anos foi morta a facadas no Jardim Surubi, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O crime ocorreu na Rua Nadir Teixeira da Costa e mobilizou equipes da Polícia Militar, que encontraram a vítima com sinais de golpes de faca.

A morte interrompe uma sequência de dias de maior tranquilidade percebida pelos moradores e volta a colocar a violência no centro das preocupações na cidade. Este é, segundo o levantamento relacionado às ocorrências do mês, o sexto homicídio registrado em Itaperuna somente em setembro.

A PM foi acionada após a localização da vítima e isolou a área para evitar alterações na cena do crime. Peritos realizaram os procedimentos necessários antes da remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

Polícia procura respostas para esclarecer o crime
A investigação está sob responsabilidade da 144ª Delegacia Legal de Itaperuna. Até o momento, não há informações divulgadas sobre a identidade de um possível suspeito, nem sobre a motivação do assassinato.

As circunstâncias que levaram à morte da mulher ainda serão apuradas pela Polícia Civil. O trabalho deverá reunir os elementos encontrados no local, informações de testemunhas e demais dados que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do crime e apontar quem foi o responsável.

O caso permanece em investigação.