Para deixar o interior do veículo, os alunos tiveram que utilizar uma escada providenciada por moradores Foto Rede Social/Reprodução
Caso de ônibus que deixou estudantes em pânico provoca questionamentos
Após estudantes escaparem pelas janelas no interior de Campos, causas do incidente permanecem sem esclarecimento.
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