Programa foi lançado na última segunda-feira e encerramento será dia oito de junho Foto Assessoria

Publicado 25/05/2022 15:07

Carapebus - Visando preparar todas as equipes para o “Mês D – Todos Pela Aprendizagem”, cujo tema é “Uma releitura de conhecimentos e práticas pedagógicas”, a Secretaria de Educação de Carapebus (RJ) deu início ao Programa de Formação Continuada na última segunda-feira (23), com encerramento previsto para oito de junho.

Durante o período, professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, supervisores, auxiliares administrativos, gestores e equipes de apoio escolar estarão recebendo formações com assuntos relacionados à “alfabetização e letramento”, “estimulação e psicomotricidade”, “desafios e possibilidades de práticas inclusivas”, “gestão escolar”, “consciência fonológica”, entre outros.

Ao avaliar o cronograma de formação, a secretária de Educação, Ivanete Fernandes, destaca que “é uma oportunidade para que todos os profissionais atualizem práticas importantes para o desenvolvimento da educação”.

A secretária acrescenta que a atualização leva novas formas de transferir conhecimento e de gestão educacional para as unidades escolares do município. O chefe de gabinete, Jackson Fiuza, reforça que os profissionais precisam passar pelas carteiras das salas de aula.

“Todos devem ser orientados pelos professores, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade e de tantas profissões”. Fiuza transmite uma mensagem do prefeito Bernard Tavares: “em nome do prefeito, saliento nosso respeito a todos os profissionais que atuam na educação da nossa cidade, fomentando o crescimento da mesma”.

A coordenadora de Técnicas Pedagógicas, Silmara de Souza, sintetiza as normas do programa: “todas as nossas ações são pensadas em proporcionar o melhor para os nossos educandos; iniciamos a Formação Continuada pelos gestores escolares porque eles são os braços, as pernas e olhos da Secretaria de Educação dentro de cada escola”.

Segundo ainda a coordenadora, “é através destes profissionais que os projetos são alinhados com professores e demais equipes, chegando e fazendo a diferença na vida escolar dos nossos alunos”. A abertura do programa contou também com as presenças de vereadores, da secretária de Cultura, Viviane Michely Carvalho e apresentação do Coral Municipal Infantil.