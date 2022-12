Maquinários são utilizados desde o primeiro momento na execução emergencial na cidade - Foto Divulgação

Publicado 09/12/2022 12:09

Carapebus – A reparação dos estragos causados pelo temporal recente em Carapebus e Conceição de Macabu, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, está acelerada, com ações diretas do governo estadual, por determinação do governador Cláudio Castro; a Secretaria das Cidades, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), atua intensamente desde o início da semana.

Carapebus foi o mais castigado e um dos pontos danificados foi a cabeceira da ponte no centro da cidade, cuja restauração está adiantada, da mesma forma que o reparo e limpeza de inúmeras ruas pela força da água, além da fase final da limpeza de diversas ruas atingidas pelas fortes chuvas.

O Estado já vinha atendendo os municípios mais afetados há cerca de 15 dias e acelerou, a partir das reivindicações pontuadas pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), em audiência na última terça-feira (06), no Palácio Guanabara.

O secretário das Cidades, Uruan Andrade, afirma que desde a manhã do dia primeiro de dezembro, o Estado está presente nas cidades: “realizamos o levantamento de pontes, estradas municipais e estaduais que precisavam de intervenção imediata; é um compromisso do governador Cláudio Castro atuar prioritariamente onde a população mais precisa”.

Uruan Andrade ressalta que para Carapebus, são acelerados os encaminhamentos necessários para as obras de revitalização da Avenida Getúlio Vargas (RJ-178), incluindo asfaltamento, drenagem, iluminação, passeio e acessibilidade: “as obras fazem parte do Programa Governo Presente nas Cidades, com investimento na ordem de R$ 11 milhões, seguem os trâmites para ter a licitação marcada em breve”.

O secretário detalha que, “pelo DER-RJ, diversos equipamentos - dentre retroescavadeira, carregadeiras e diferentes tipos de caminhões - e dezenas de operários estão em ação na limpeza dos bairros afetados, garantindo o acesso, melhoria no fluxo de socorro e a chegada de ajuda humanitária às populações atingidas”.