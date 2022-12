Famílias prejudicadas pelas cheias continuam recebendo ajudas e orientadas para evitar infecções - Foto Secom/Divulgaçã

Carapebus – Os estragos que as chuvas têm causado em municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro podem ser menos intenso a partir deste início de semana, devido à previsão de que entre este domingo (04) e amanhã, haverá trégua nas pancadas de chuva fortes por todo o interior do estado, passando a fraca e esporádica; porém, durante a tarde e noite há possibilidades de acontecer nova pancada, mas menos intensa.

O monitoramento do tempo é permanente e o foco está na previsão de chuva moderada a forte, podendo haver descargas elétricas e fortes rajadas de vento. O governo municipal também está preocupado com o momento de ameaça à saúde pública; a população recebe orientação para que se proteja contra doenças.

A Secretaria Municipal de Saúde alerta para os riscos de leptospirose, cólera, diarreias, febre tifoide e hepatites, que são causadas quando em contato com a água da chuva, lama, lixo e esgoto: “essas doenças podem surgir em situações de enchentes e transbordamento de rios”, pontua a secretaria.

Diante do quadro propício às infecções, a Vigilância em Saúde assinala: “quem teve contato direto com a água da chuva, lama, lixo e esgoto, fique atento aos sintomas de febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, principalmente nas panturrilhas; os primeiros sintomas aparecem de dois a 30 dias depois do contato com a contaminação; na maior parte dos casos, aparece de sete a 14 dias após o contato”.

Não há um balanço oficial das perdas; mas, o Ministério Público Estadual já solicitou à Procuradoria Geral do Município informações detalhadas sobre quantitativo de vidas perdidas registradas e número de desalojados até o momento, “e a situação de cada família relacionada vulnerabilidade, perdas materiais e ao atendimento que está sendo prestado”, visando contribuir para providências.

Ainda que haja aceno para um quadro otimista, os municípios permanecem em alerta, com apoio do governo do Estado; a determinação do governador Cláudio Castro é que toda atenção continue sendo dispensada, principalmente às cidades mais prejudicadas, os casos de Carapebus, Conceição de Macabu e Macaé, no Norte Fluminense.

Carapebus é a situação considerada mais grave, tendo levado o prefeito Bernard Tavares a decretar estado de calamidade; as mais de famílias desabrigadas estão amparadas pela prefeitura, recebendo benefícios de programas sociais do Estado e doações com ajuda de municípios vizinhos.

