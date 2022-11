Evento realizado no último dia 22 reuniu microempreendedores, microempresas e empresários - Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/11/2022 12:29

Carapebus – Por iniciativa do governo de Carapebus (RJ), através da Secretaria de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica ao Cidadão Carente, microempreendedores do município passam a ficar mais qualificados; a iniciativa tem como parceiro o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Norte Fluminense.

O passo principal foi dado no último dia 22, por meio de uma oficina para microempresas, empresários e microempreendedores sobre o fluxo de caixa; com carga horária de três horas, 27 participantes se qualificaram, sob as instruções do consultor Paulo Guerra.

A partir de então, os participantes ficaram sabendo qual o passo a passo de preparar e entender sobre as movimentações financeiras dos respectivos negócios; com isto, estão mais aplicados na análise do fluxo de caixa para tomadas de decisões.

O secretário Maykeid Fernandes resume a importância do microempreendedorismo para a economia municipal: “o empreendedor é o que move nosso município, o segundo que mais gera emprego e a realização dessa oficina é o que gera conhecimento, e o conhecimento é o crescimento da empresa”.

Segundo o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Jefferson Viana, realizar ações para o crescimento de empresários e gerir conhecimento é um do governo municipal para o crescimento do município: “vamos cuidar do desenvolvimento econômico e preparar os empreendedores”, adianta.