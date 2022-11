Sem pânico nem correria, todos foram enfileirados no pátio, onde aguardaram o controle da situação - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 07/11/2022 18:17

Carapebus – Em caso de escapamento de gás ou de um incêndio no local, nada de pânico: primeiro, abra janelas e portas para que o ambiente fique arejado; em seguida, inicia-se a desocupação de pessoas do local e o acionamento do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A orientação é do coordenador da Defesa Civil de Carapebus (RJ), Getúlio Tavares, e foi dada nesta segunda-feira (07), durante um simulado de desocupação de salas de aula em caso de escapamento de gás, na Escola Estadual Municipalizada José Rozendo de Barcelos, no bairro Rodagem.

Estiveram envolvidos na ação cerca de 60 alunos do Ensino Fundamental II e funcionários da escola; cinco agentes da Defesa Civil também participaram. Getúlio Tavares explica que “o evento atendeu a determinação da Defesa Civil do Estado e da região Norte Fluminense, que nesta segunda-feira realizou o simulado em todo o estado”.

O evento foi bastante didático, com alunos tendo sido retirados das salas de aula depois que um botijão explodiu (artificialmente) devido ao escapamento de gás: “sem pânico nem correria, todos foram enfileirados no pátio, onde aguardaram o controle da situação”, assinala o coordenador.

A Secretaria Municipal de Saúde cedeu uma ambulância e a de Serviços Públicos participou com um caminhão-pipa que é usado no combate a incêndio, quando ocorre em caso de explosão por escapamento de gás; também a Guarda Civil Municipal apoiou.

Getúlio Tavares reforça que é muito importante que todos mantenham a calma em situações como a que foi tratada, porque a correria pode causar graves acidentes: “e em caso de escapamento de gás ou se algum alarme do estabelecimento for ativado devido a um incêndio, é preciso acionar, imediatamente, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil mais próxima”, resume.