ORE 1 é próprio para fazer o transporte escolar e foi recebido pelo prefeito e alguns alunos - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 17/10/2022 18:08

Carapebus – Última geração, próprio para fazer o transporte escolar em estradas vicinais do município; tem 31 lugares, sendo dois deles para cadeirantes. Estes são alguns detalhes do Ônibus Rural Escolar (ORE) 1, adquirido pelo governo de Carapebus (RJ), em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão do Ministério da Educação.

O ORE 1 custou R$ 360 mil (R$ 249 mil do governo federal e R$ 111 mil do municipal) e irá atender alunos da rede municipal de ensino; o veículo está rodando desde o último dia 11, quando foi recebido pelo prefeito Bernard Tavares, secretária de Educação Ivanete Fernandes, equipe do setor de transportes da secretaria e vereadores da base.

Bernard Tavares considera uma importante conquista para o município: “estamos adquirindo mais um ônibus para o transporte escolar dos nossos alunos, através de uma parceria entre o FNDE e a prefeitura; é um ônibus moderno, com acessibilidade e elevador para cadeirante, e que vai auxiliar as nossas crianças, que tanto precisam”.

O prefeito adianta que, até o final do ano, o município irá adquirir mais um veículo, o ORE 3. A secretária Ivanete Fernandes se emociona e agradece ao prefeito: “estou muito feliz em estar participando da atual gestão, porque eu vejo a preocupação do prefeito Bernard Tavares com a educação do município e com as nossas crianças”.

Ivanete exalta que a atual gestão, preocupada em oferecer o melhor para os alunos da rede municipal, adquiriu os ônibus novos: “os veículos que fazem o transporte escolar estão sucateados; um deles está em manutenção, mas dentro de três dias, voltará a operar, transportando os alunos para as escolas”.

A secretária avalia que Bernard Tavares, desde o início da gestão, está trabalhando para que Carapebus tenha uma educação de qualidade e um atendimento cada vez melhor aos alunos: “nossos alunos já receberam novos uniformes, mochilas, material didático completo, merenda escolar digna, e agora poderão contar com um transporte de qualidade, que atualmente atende a 1.115 alunos”.