Os primeiros pacientes realizaram o procedimento com o urologista João Ernesto Aldred Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 22/09/2022 13:19 | Atualizado 22/09/2022 13:20

Carapebus - Colocar uma saúde de qualidade à disposição do cidadão é a meta do governo de Carapebus (RJ), que acaba de garantir às famílias do município a possibilidade de formatar um planejamento familiar por meio da vasectomia; na última segunda-feira (19), os primeiros pacientes realizaram o procedimento com o urologista João Ernesto Aldred Pinto Filho.

As informações são do secretário de Saúde, Anselmo Prata, que resume os avanços: “iniciamos neste mês de setembro com a assinatura dos convênios com o Hospital da Irmandade de São João Batista de Macaé (para a realização de cirurgias de média e alta complexidade, exames e tratamentos)”.

O secretário aponta, também, parceria com uma clínica de diagnóstico na cidade (para realização de exames); “agora estamos iniciando os procedimentos de pequenas cirurgias e vasectomia, no Pronto Atendimento Carlito Gonçalves, que faz parte do Planejamento Familiar, inserido dentro do Programa Saúde da Mulher”.

No caso da vasectomia Anselmo Prata orienta que homens com 25 anos ou mais que possuírem dois filhos vivos e estiverem em condições de saúde, já podem realizar o procedimento no Pronto Atendimento Carlito Gonçalves; “mas é necessário primeiro procurar o Programa Saúde da Mulher, na Coordenação de Vigilância em Saúde”.

Segundo o secretário, a determinação do prefeito Bernard Tavares é “que haja saúde de qualidade para a população”. A coordenadora do Programa Saúde da Mulher, Isabelle dos Santos Nogueira, resume que vasectomia é um procedimento de esterilização irreversível, com rápida recuperação, após o qual o homem pode ir para casa no mesmo dia.

Além do Centro Cirúrgico para Pequenas Intervenções, são apontados como avanços, entre outros, investimentos nas unidades de Estratégias Saúde da Família (ESF’s), “que passaram a contar com equipes completas especializadas e veículos para melhor atender aos interesses da população, reforça a coordenadora.