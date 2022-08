Os estudantes estão recebendo material e sendo orientados sobre a higienização - Foto Secom/Divulgação

Publicado 31/08/2022 14:13

Carapebus - Todos os alunos da rede municipal de ensino receberão os kits e passarão pelo processo de higiene bucal com aplicação de flúor, em Carapebus (RJ); o trabalho é realizado nos turnos da manhã e da tarde, dentro do programa “Sorriso nas Escolas”, em continuidade à ação preventiva iniciada no começo do ano letivo.

Nessa terça-feira (30), a Coordenadoria de Odontologia entregou os kits de higiene bucal (composto por escova, creme dental e fio dental) para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, da Escola Municipal Luiz Carlos Fragoso, no bairro Oscar Brito, e realizou a escovação com flúor.

Ao mesmo tempo, profissionais da Coordenadoria, acompanhados pelo coordenador geral de Odontologia, Luiz Otávio de Sá Pessanha, reforçaram as informações passadas no primeiro semestre do ano, quando foram realizadas palestras e atividades educativas sobre a importância de se manter a saúde bucal.

A responsável pelo projeto, dentista Cristina Ribeiro, explica que as ações do projeto ‘Sorriso nas Escolas’ foram divididas em duas etapas: “no primeiro semestre foi desenvolvido o trabalho de motivação e informação, com a presença dos profissionais em todas as unidades da rede municipal de ensino”, diz.

“Agora, voltando do recesso do meio do ano, vamos entregar os kits de higiene bucal e realizar o processo de fluoretação junto aos alunos”, completa Cristina Ribeiro, pontuando: “com escova, pasta e fio dental em mãos, a intenção é de que os estudantes possam realizar a higiene bucal também nas unidades de ensino, após as refeições”.