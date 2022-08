A campanha orientou que amamentação é muito importante para saúde das crianças - Foto Secom/Divulgação

Publicado 19/08/2022 17:44

Carapebus - A importância da amamentação para a saúde do bebê é apontada pela Secretaria de Saúde de Carapebus (RJ), por meio dos programas Saúde da Mulher e da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN). A iniciativa é pautada no início de ações de incentivo ao aleitamento materno, dentro da Campanha Agosto Dourado.

Nessa terça-feira (16), foram realizadas palestras nas Estratégias Saúde da Família (ESF) do centro da cidade e do bairro Ubás, com desdobramentos previstos para os dias 23 e 30 em outras ESFs e na Praça Matriz.

O vice-prefeito, Marcelo Borges, e o secretário de Saúde, Anselmo Prata Vicente, participaram da etapa inicial; um dos pontos destacados foi desenvolvimento de ações dentro das campanhas de conscientização e orientação promovidas a cada mês, por definições de cores, como forma de melhorar a qualidade da saúde no município.

A observação foi feita por Marcelo Borges: “o governo Bernard Tavares está focado nestes projetos; hoje falamos sobre a primeira alimentação das crianças e como o aleitamento é importante, porque estamos focados na prevenção, seguindo as orientações e o calendário do Ministério e da Secretaria de Estado de Saúde”.

O vice-prefeito destacou que o governo está trabalhando para que a população seja atendida preventivamente, “uma vez que essa é a melhor forma de se cuidar da saúde e evitar o aumento de internações, desafogando o nosso Pronto-Atendimento”.

Segundo informações da Secretaria de Comunicação (Secom), as ações, foram abertas com uma sessão de exercícios e alongamentos com todos os presentes na unidade de saúde, promovida pela coordenadora de Educação e Saúde, Cláudia Fragoso; em seguida, foram ministradas palestras sobre a alimentação saudável para o bebê e para a lactante.

O palestrante foi o coordenador da ATAN, Guilherme Alvarenga; também falou a coordenadora do Programa Saúde da Mulher, Isabelle Nogueira, abordando técnicas corretas durante a amamentação; as pessoas puderam tirar dúvidas e comentar experiências vividas durante o período de aleitamento materno.

Anselmo Prata avaliou a importância das campanhas promovidas pela Saúde do município: “a gente tem procurado incentivar e orientar a população por meio das campanhas; esta, por exemplo, sobre aleitamento materno, é muito importante”.

O secretário citou como exemplo que, antigamente, as mulheres quando ganhavam neném, sempre amamentavam; “contudo, depois vieram todas as facilidades com leites e fórmulas e as mulheres começaram a deixar de amamentar; então, é muito importante incentivar”, assinalou.