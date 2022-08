A reunião aconteceu na tarde desta terça-feira, reunindo secretários de vários municípios na Câmara - Foto Ascom/Divulgação

A reunião aconteceu na tarde desta terça-feira, reunindo secretários de vários municípios na Câmara Foto Ascom/Divulgação

Publicado 09/08/2022 22:42

Carapebus - A elaboração de ofícios com as demandas dos municípios fluminenses para Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), Instituto Estadual do Ambiente (INEA), Comitê de Bacias Hidrográficas e outros órgãos foi definido nesta terça-feira (09) pelo Conselho de Secretários Municipais de Meio Ambiente do Noroeste e Norte Fluminense (Cosemma-NNF).

A definição aconteceu durante reunião extraordinária do Cosemma, à tarde, na Câmara Municipal de Carapebus, que passa a fazer parte do conselho, por meio da Secretaria de Meio Ambiente; na opinião da secretária, Melina Nascimento, a reunião foi bastante positiva.

A secretária ressalta que foi a primeira vez que Carapabeus recebeu secretários do Cosemma; “as reuniões são realizadas uma vez por mês para tratar de assuntos em comum; no encontro, foi debatida a questão da gestão de resíduos sólidos”.

Melina explica que o objetivo foi apresentar soluções e juntar forças para somar e levar os interesses em comum, “seja para o governo do Estado, para a prefeitura, para que as políticas públicas ambientais possam acontecer de fato nos municípios”.

Segundo a secretária, o prefeito Bernard Tavares e o vice, Marcelo Borginho, têm demonstrado entender a necessidade de Carapebus desenvolver políticas públicas ambientais; “com isso, a cidade só tem a crescer e a evoluir no setor ambiental”, admite.