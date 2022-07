Guarda Civil de Carapebus é estruturada e atua de forma bastante ativa na segurança pública - Foto Divulgação

Guarda Civil de Carapebus é estruturada e atua de forma bastante ativa na segurança pública Foto Divulgação

Publicado 20/07/2022 18:26

Carapebus - A capacitação dos guardas civis municipais tem merecido atenção especial do governo de Carapebus; na manhã dessa terça-feira (19), integrantes da corporação participaram do Seminário de Capacitação Integrada sobre Violência Doméstico-Familiar e o papel da Polícia Civil; o evento foi realizado no Paço Municipal, reunindo também policiais militares.

Participaram, ainda, agentes de segurança pública e demais integrantes da rede de atendimento vinculados à área de atribuição do Departamento Geral de Polícia do Interior e 6º Departamento de Polícia de Área. Na parte da manhã, o tema da palestra foi “Aspectos Procedimentais no Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstico-Familiar”.

À tarde, mais uma palestra prendeu a atenção dos profissionais, abordando “Segurança Pública e os demais profissionais da Rede de Acolhimento”; os palestrantes foram a delegada titular de Polícia da Delegacia de Atendimento à Mulher em São Gonçalo (DEAM), Carla Tavares, e representantes do Programa Papo de Responsa.

De acordo com nota da prefeitura de Carapebus, “o objetivo do seminário foi desenvolver a capacidade de compressão crítica entre a problemática que envolve a mulher em situação de violência, bem como fomentar os laços entre agentes de segurança pública e demais integrantes da rede de acolhimento”.

Na avaliação do secretário de Segurança e Trânsito do município, Luiz Aladoga, a participação dos guardas civis foi muito importante: “com as palestras e demais informações, eles podem contribuir, por exemplo, no momento de uma ocorrência, colocando em prática, técnicas repassadas durante o seminário”, assinala.

“Certamente, se nossos guardas forem acionados para auxiliar e até mesmo ajudar uma vítima de violência doméstico-familiar, estarão aptos para acolher essa vítima, desde o acompanhamento até a delegacia de polícia, até o retorno para casa e, posteriormente, no auxílio a outros atendimentos necessários”, ressalta Luiz Aladoga.