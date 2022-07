Os jovens, da faixa etária de 15 a 17 anos, receberam "boas vindas" de todos integrantes da GCM - Foto Kaná Manhães/Secom

Os jovens, da faixa etária de 15 a 17 anos, receberam "boas vindas" de todos integrantes da GCM Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 13/07/2022 07:45

Carapebus - A Guarda Mirim de Carapebus (RJ) passa a contar com 25 novos integrantes; desde segunda-feira (11) ele participam do Curso de Formação, com duração de três semanas, até o dia 29 deste mês; os novos mirins já haviam sido selecionados em 2020, quando fizeram o curso de formação de quatro a cinco meses, mas foram dispensados, e agora chamados.

Os jovens, da faixa etária de 15 a 17 anos, foram recebidos pelo secretário de Segurança e Trânsito, Luiz Aladoga; pelo comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Cristiano Teodoro Rangel; pelo coordenador da Guarda Mirim, Luiz Manoel Barcelos; pela agente da GCM Sheila Carneiro e pelo psicólogo Nelson Joaquim do Nascimento.

O comandante da GCM, Cristiano Teodoro Rangel, explica que os novos guardas mirins participarão de aulas teóricas e práticas, que serão intensificadas neste período de férias escolares; “estamos aproveitando as férias escolares para deixa-los aqui conosco, na sede da GCM o dia todo. Serão três semanas, com atividades integrais”, destaca.

De acordo ainda com o comandante, os 25 novos guardas irão se juntar aos 22 atuais, que já passaram, segunda-feira, por instruções, como posições de forma unida, disciplina e respeito; todos receberam as “boas vindas” da equipe da Guarda Civil Municipal.

“Aqui vamos ensinar a vocês, importantes valores, como disciplina, respeito e cidadania e que não vamos abrir mão”, saudou o comandante da GCM, enfatizando: “essa é uma importante oportunidade para que todos aprendam tudo isso e possam colocar em prática”.

O secretário de Segurança e Trânsito, Luiz Aladoga, também deu as boas vindas aos novos guardas mirins, que antes do início das atividades, participaram do momento da oração; em seguida, receberam os crachás de identificação para o início do treinamento, com a prática de atividades físicas.

Luiz Aladoga destacou a importância do projeto para a vida desses jovens: “desde 2009, conseguimos resgatar os jovens das ruas, da ociosidade, dos perigos das drogas, e proporcionando oportunidades a todos”; os guardas mirins participam também de atividades sócio culturais, que ajudam a promover a cidadania.