Programa foi lançado no início da semana e visa resgatar ações de patriotismo nas escolas Foto Ascom/Kaná Manhães

Publicado 30/06/2022 12:14

Carapebus - Resgatar os valores cívicos, como disciplina, ética, respeito e cidadania são as propostas do governo de Carapebus (RJ), que investe em programas de “amor à pátria”, principalmente nas escolas das redes públicas e privadas, utilizando a Guarda Civil do município.

Para colocar a iniciativa em prática, no início da semana foi lançado o projeto Escola na Guarda, com realização de ato cívico, no pátio da Escola Municipalizada Luiz Carlos Fragoso; além dos estudantes, guardas mirins também participaram.

O comandante da Guarda, Cristiano Teodoro Rangel, reorganizou a estrutura para receber as escolas na sede da instituição e convidou as unidades escolares a participarem do ato cívico: “é muito importante resgatar todos esses valores, e isso começa com respeito à pátria, à nossa bandeira, ao Hino Nacional Brasileiro e do município de Carapebus”.

Está definido que o ato cívico passará a ser realizado uma vez por semana, sempre com a participação de uma escola. Cristiano Rangel salienta que todas as escolas da rede municipal, privada e creches estão convidadas a participar do projeto; “no dia do ato cívico, é importante que os alunos cheguem com meia hora de antecedência para receberem instruções para formarem posições de forma unida”,

“As instruções são passadas aos alunos, para que no momento do ato cívico, possam corresponder e façam tudo de forma correta”, explica o comandante”, resumindo que, “no ato cívico, é realizado o hasteamento das bandeiras nacional, estadual e do município, e posteriormente, execução dos hinos nacional e da cidade”.

“Nós acreditamos que o amor à pátria deve ser relevado no dia a dia e como escola”, diz Cristiano Rangel, concluindo: “nós temos um papel fundamental neste processo de educação e conscientização cívica”. Na opinião do secretário de Segurança e Trânsito, Luiz Aladoga, é importante, por meio do ato cívico, incentivar os jovens a fortalecerem e exercerem a cidadania”.

O secretário entende que o programa contribui para resgatar o respeito de todos para com os símbolos da pátria brasileira, a níveis nacional, estadual e municipal; “é importante unificarmos e compartilharmos esse momento com as escolas, públicas e privadas”, pontua.

A pedagoga da Escola Municipalizada Luiz Carlos Fragoso, Tamires Campos, aponta que o ato cívico é muito importante para resgatar os valores do Brasil e do município de Carapebus; “é importante sim que as escolas e outras instituições participem deste momento, de respeito às nossas bandeiras, à nossa pátria”, assinala.