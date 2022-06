Em uma das ações, nessa terça-feira, equipe da Guarda apreendeu moto no centro da cidade - Foto Divulgação

Em uma das ações, nessa terça-feira, equipe da Guarda apreendeu moto no centro da cidade Foto Divulgação

Publicado 22/06/2022 16:43

Carapebus - A Guarda Civil Municipal de Carapebus (RJ) decretou “tolerância zero” com barulhos provocados por motocicletas no município; a Central de Operações do órgão tem recebido inúmeras reclamações e, através da Operação Perturbação do Sossego, a equipe de moto patrulha de trânsito está agindo com rigor.

Na tarde dessa terça-feira (21), os guardas apreenderam, no cruzamento férreo da Avenida Getúlio Vargas, no Centro, uma motocicleta por perturbação do sossego e direção perigosa; o veículo foi levado para a 130ª Delegacia de Polícia de Quissamã, que registrou a ocorrência.

De acordo com o comandante da Guarda, Cristiano Teodoro Rangel, os guardas estavam efetuando monitoramento de moto na área central do município, quando avistaram a motocicleta, que estava com o cano de descarga, não original, fazendo muito barulho; “o condutor da moto, ao avistar os guardas, empinou o veículo em direção à guarnição”.

Segundo ainda o comandante, a equipe então abordou o condutor da moto e constatou que o mesmo não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava também sem o documento do veículo. Que acabou sendo apreendido; reforçando a ação dos agentes, o secretário de Segurança e Trânsito de Carapebus, Luiz Aladoga, afirma que não há como tolerar quem insiste em comprometer a segurança da mobilidade no município.

“Tolerância zero também para aqueles que não querem contribuir para o sossego e tranquilidade à nossa população”, resume. Pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), moto barulhenta dá multa de natureza grave. O art. 230, inciso VII, prevê que “conduzir veículo com sua cor original ou outra característica alterada (como o escapamento, por exemplo) constitui infração grave”.

O CTB aponta ainda que as penalidades definidas são multa; cinco pontos na carteira; retenção do veículo até que a situação seja regularizada; no inciso XI, do mesmo artigo, está definido que a conduta de conduzir veículo com descarga livre ou com o silenciador do motor estragado ou em desuso também é infração grave.