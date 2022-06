A iniciativa da prefeitura é organizada pela Secretaria de Trabalho, Renda e Assistência - Foto Divulgação

Publicado 19/06/2022 13:01

Carapebus - Por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica ao Cidadão Carente, em convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o governo de Carapebus abre inscrições, nesta segunda-feira (20), para processo seletivo unificado com oferta de vagas para cursos de qualificação profissional.

Os interessados têm apenas quatro dias para se inscrever (termina sexta-feira, 20), na Sala do Empreendedor, situada à Avenida Getúlio Vargas, 15, Centro, das 08h às 17h. Todas as orientações estão nas páginas da prefeitura, Senai e Firjan na internet, inclusive chamando atenção para que a importância de preencher corretamente a ficha.

Serão oferecidos os cursos de Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 6G; Assistente Administrativo; Auxiliar de Plataforma; Assistente de Marketing Digital; Instalador e Reparador de Rede de Computadores; NR-11 Operações de Empilhadeiras; Assistente de Operações em Logística; Pacote Office (Word, Excel e Power Point); Criação de Vídeos para Mídias Sociais e Montador de Andaimes.

Em um total de dez, para 192 vagas, os cursos serão gratuitos e isentos de taxas de inscrição; 20% estão reservadas para pessoas com deficiência ou beneficiadas pelos programas sociais de Carapebus; é necessário apresentar comprovante emitido pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

Para se inscrever, o candidato deve apresentar originais e cópias do Número de Identificação Social (NIS) no cadastro de programas sociais, caso seja inscrito em algum existente; CPF; Carteira de Identidade (RG) e Comprovante de Residência, com três anos consecutivos de moradia no município.

De acordo com o edital, caso o aluno, com a matrícula efetivada, não obtenha 75% de frequência nas aulas, “será considerado evadido e reprovado, devendo restituir aos cofres públicos os custos inerentes a sua participação no curso, conforme termo de compromisso assinado no ato da matrícula”.

Consta ainda do edital que “a conclusão do aluno se dará mediante obtenção de aproveitamento e frequência, exigido o aproveitamento mínimo de 60 pontos nas Unidades Curriculares para os cursos de Qualificação Profissional, além da frequência mínima de setenta e cinco por cento (75%) do total de horas letivas para aprovação, conforme legislação educacional”.