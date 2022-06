Todos os participantes do evento participaram das diversas atividades programadas - Foto Divulgação

Todos os participantes do evento participaram das diversas atividades programadas Foto Divulgação

Publicado 10/06/2022 15:37

Carapebus - O desenvolvimento de atividades que contribuam com o processo de envelhecimento saudável é uma das prioridades do governo de Carapebus, para a terceira idade. Dentro desta iniciativa, vem promovendo atividades por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Idosos e a Coordenação de Educação em Saúde do município

A mais recente aconteceu nessa quinta-feira (09), em encontro com os idosos atendidos pelo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) do bairro Ubás; o objetivo foi incentivá-los a desenvolver autonomia e novos laços de amizade, auxiliar no fortalecimento dos vínculos familiares e na prevenção de situações de risco social.

O encontro foi o segundo do gênero e está definido que todos acontecerão sempre às quintas-feiras, das 9h às 11h. No bate-papo com os idosos, o coordenador técnico do CRAS, Nelson Joaquim do Nascimento, destacou a importância do serviço oferecido pela unidade.

“Reativamos na semana passada o Serviço de Convivência”, disse, ressaltando: “o trabalho desenvolvido aqui é por respeito às pessoas da terceira idade, para que eles tenham momentos de reconhecimento, acolhimento e integração. A nossa vida é muito passageira e o idoso tem pressa. Juntamos os departamentos para fortalecer os serviços oferecidos e promover a saúde”, afirmou Nelson.

A coordenadora de Educação em Saúde, Cláudia Fragoso, liderou as atividades do dia, que incluíram aferição de pressão arterial, alongamento, um momento de conversa sobre temas relevantes e também a apresentação de uma atividade artística ou hobby por parte dos participantes.

Cláudia Fragoso assinala que a Coordenação intermedia diversos programas, como o Saúde da Mulher, Saúde do Idoso, das Doenças Crônicas, entre outros: “além dos cuidados básicos, incluímos ainda atividades físicas, como o alongamento”.