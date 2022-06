As ações desta quinta-feira aconteceram na Praça Frei Balthasar, no Centro da Cidade - Foto Secom/Divulgação

Publicado 03/06/2022 12:57

Carapebus - Preservação do meio ambiente está sendo tratada com atenção especial em Carapebus e uma das iniciativas é a “Blitz Ecológica”, realizada nesta quinta-feira (02), na Praça Frei Balthasar, no Centro da Cidade. Carros e motos foram abordados pelos guardas municipais mirins e agentes municipais, que entregaram panfletos com informações úteis sobre o tema.

Responsável pela coordenação, a Secretaria de Meio Ambiente providenciou sinalização e toda a estrutura de segurança, que foi montada pelas Guardas Civil Municipal e Mirim, com apoio da Polícia Militar. As ações continuam também com palestras nas escolas e intervenções em pontos estratégicos do município.

Por meio de panfletos com informações úteis, as pessoas abordadas no trânsito e em outras áreas foram informadas sobre o desafio da reciclagem e esclarecidas sobre o movimento, que faz parte da Semana do Meio Ambiente, cujo tema é “Uma só Terra: Vida Sustentável para as Futuras Gerações”.

A bióloga e gestora de Unidade de Conservação, Letícia Souza (assistente da secretaria) avalia que as ações estão tendo uma excelente resposta da população; “estamos tentando alcançar a população de todos os meios possíveis, com palestras nas escolas e intervenções, como essa blitz no centro da cidade”.

Também está previsto mutirão de coleta nos bairros e Letícia Souza adianta que a ideia é que mais pessoas façam parte do desafio “Recicla Carapebus”, visando aumentar a quantidade de materiais descartados de forma correta, “para contribuir com o desenvolvimento sustentável e a preservação, além de gerar renda para os catadores de lixo”.

De acordo com a secretaria, a escolha por realizar um evento com abordagens no trânsito teve como intenção proporcionar o acesso de mais pessoas às informações; “por conta disso, não só carros e motocicletas foram parados, mas quem passou de bicicleta pelo local também teve a oportunidade de receber o informativo”.

O comandante da Guarda Municipal, Cristiano Teodoro, mobilizou um efetivo de seis agentes e oito guardas mirins para ajudar no evento; ele aponta que o tema garante a qualidade do evento: “esse trabalho é importante para levar as informações a todos, especialmente quando tratamos de um assunto tão importante como a preservação”.