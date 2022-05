Representantes de instituições ligadas à assistência social foram didáticas nas orientações - Foto Secom/Divulgação

Publicado 28/05/2022 18:10

Carapebus - Mobilizados contra o abuso e a exploração sexual em crianças e adolescentes, Secretaria de Assistência Social de Carapebus; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA); Coordenação da Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS); e Conselho Tutelar estão desenvolvendo ações no município.

Em conjunto, as instituições promovem palestras lúdicas para comunidades escolares, envolvendo professores, alunos e pais. Nesta sexta-feira (28), Foram 11 ações de apontando a importância de os casos de abuso serem denunciados, “para não permitir que esse tipo de crime ainda ocorra em Carapebus”.

Mais de 300 estudantes, professores, diretores e pais de alunos participaram. A secretária de Assistência Social, Adilça Felizardo Vicente assinala: “nós encerramos apenas a programação, porque ela irá continuar em todos os setores do nosso município; é preciso de fato dar um basta nesse desvio de conduta”.

“Precisamos preservar nossas crianças e adolescentes que são o nosso futuro”, acrescenta a secretária. A palestrante, consultora em Direitos Humanos de Criança e Adolescente, Vivianni Acosta, avalia que durante os dias de aplicação do conteúdo os estudantes foram muito atentos.

“Os professores, diretores e pais de alunos revelaram o quanto foi importante esse momento no município; eles disseram que nunca existiu essa preocupação antes e esse olhar sensível para com a escola e querem mais”; segundo a palestrante, no Ensino Infantil foi divulgada a musiquinha “O seu corpo é um tesourinho tão precioso e você tem que guardar”.

“Os pequenos estudantes desenharam e pintaram a florzinha da campanha com giz de cera”, ressalta Vivianni; também foram abordados assuntos sobre Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as leis e citados casos de pedofilia que ocorrem pelas redes sociais e por grupos de whatsapp.

Houve ainda abordagem sobre a máfia que existe por trás dos grupos, “principalmente, quando é um pedófilo que sabe usar bem as redes sociais”, alerta a palestrante, concluindo: “também conclamamos para que os estudantes tenham mais cuidado, fiquem atentos e os pais ou responsáveis acompanhem esses adolescentes nas redes sociais”.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Adriana Pinto Pereira, avalia a Semana do Basta, como positiva e orienta: “para denunciar casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, basta ligar Disque 100, Conselho Tutelar - 22 99777-3938, Delegacia de Polícia – 190 e Guarda Municipal – 153”.