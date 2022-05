Além de recuperar o veículo, agentes da Guarda Civil conseguiram prender o autor do roubo - Foto Secom/Divulgação

Publicado 26/05/2022 18:37

Carapebus - O prefeito Bernard Tavares pretende investir na área da segurança pública de Carapebus (RJ), em estratégia envolvendo a Guarda Civil Municipal (GCM); um dos pontos que considera fundamental é viabilizar convênio com a Polícia Federal (PF), para permitir, entre outras ações, a capacitação dos agentes municipais.

A GCM de Carapebus já desenvolve trabalho considerado eficiente em ações de segurança pública; uma das provas é que prendeu um homem no final da tarde desta quarta-feira (25) no bairro São Domingos e recuperou, no vizinho município de Macaé, carro que havia sido furtado.

De acordo com boletim da GCM, “durante um patrulhamento pela região, os agentes avistaram três elementos em atitude suspeita, que ao perceberem a aproximação dos guardas, entraram em fuga; um dos criminosos foi capturado pela equipe”.

A postagem diz ainda que, “pouco depois, próximo ao cemitério municipal, a guarnição foi abordada por uma pessoa que disse ter sido vítima de um assalto e que dois homens roubaram o automóvel e seguiram em direção a Macaé”.

De posse das informações, a instituição ressalta que foi iniciado um acompanhamento tático pela RJ-178 até o município macaense; “o veículo foi encontrado abandonado a Avenida Industrial, em Macaé, e os elementos entraram em fuga para a comunidade Engenho da Praia”.

Em outro trecho, a ocorrência assinala que, dentro do carro, os agentes arrecadaram uma munição de pistola calibre 9mm; “o homem que havia sido capturado foi encaminhado para a delegacia, sendo autuado e preso; já o veículo foi devolvido para a vítima”.

O secretário de Segurança Pública do município, Luiz Aladoga, destaca que o prefeito Bernard Tavares tem sido um incentivador das ações do setor e que os investimentos planejados “envolvem medidas que, somadas as demais, através da Secretaria de Segurança, auxiliam nas intervenções necessárias para a manutenção de Carapebus, como uma das cidades mais seguras do estado”.