Empresas são orientadas por meio de programas facilitadores, pela Secretaria de Planejamento - Foto Arte/Assessoria

Empresas são orientadas por meio de programas facilitadores, pela Secretaria de Planejamento Foto Arte/Assessoria

Publicado 25/05/2022 15:44

Carapebus - Superando todo o volume computado em 2021, num total de 29 empreendimentos novos que estão gerando mais empregos e renda no município, Carapebus (RJ) registra recorde em número de abertura de empresas nos primeiros cinco meses; a média de negócios aponta uma empresa aberta a cada cinco dias.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia; no resumo, o levantamento demonstra que Carapebus teve uma variação positiva de 2% na geração de empregos entre janeiro e março de 2022, em relação ao mesmo período do ano passado.

Na opinião do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Jefferson Viana, este número tende a aumentar nas próximas avaliações, tendo em vista o boom de criação de empresas nos meses de abril e maio deste ano; “esse número positivo já reflete a facilitação para a abertura de empresas”.

As parcerias com o Sebrae e com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro são citadas pelo secretário como facilitadoras para a implementação do sistema de alvará informatizado, “que permite que empresas enquadradas nas matrizes de baixo e médio riscos da lei federal de liberdade econômica consigam emitir seus alvarás em apenas 40 minutos”.

Outro aspecto ressaltado por Jefferson diz respeito às novas medidas serão tomadas nos próximos meses para fomentar o desenvolvimento econômico da cidade de Carapebus; o secretário explica que “a prefeitura firmou parceria com a AgeRio para concessão de microcrédito para microempreendedores individuais (MEI) no valor de até R$ 21 mil, visando facilitar os pequenos empreendimentos na cidade”.