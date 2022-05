Atendimentos aos idosos são feitos de forma didática e freqüente, com inúmeras atividades - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 26/05/2022 11:43

Carapebus - Por meio da Secretaria Municipal de Saúde - em parceria com o Programa Vigilância em Saúde -, o governo de Carapebus (RJ) desenvolve ações para melhorar a qualidade de vida da população, com prioridade para o público da terceira idade; para tanto, no caso específico dos idosos, foi criado o Projeto Vivendo com Saúde.

As atividades são realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, na Praça Cordeiro, com reuniões e palestras ministradas; a pauta mais recente abordou os cuidados com a hipertensão arterial, a conhecida pressão alta. O tema desta semana está sendo alimentação saudável.

A fisioterapeuta do Programa do Idoso, Manuela Selem Gomes explica que no Projeto Vivendo com Saúde, todos os meses, são realizadas palestras para oferecer orientações aos idosos, como por exemplo, agir dentro de casa, evitar quedas que possam provocar sérias fraturas e ter uma alimentação saudável.

“Abordamos também a importância de praticar atividade física para manter a massa magra, que é de extrema importância, porque vamos perdendo ao longo dos anos de vida”, diz Manuela, resumindo: “aqui, fazemos atividades físicas com os idosos, todos acompanhados por nós, fisioterapeutas, porque são atividades que podem ser feitas mesmo se alguém tiver alguma lesão”.

Também fisioterapeuta e Coordenadora do Educação e Saúde, Cláudia Helena Fragoso Cortes, tem orientado os idosos sobre sintomas da hipertensão, como ter uma medicação controlada, além da importância da atividade física e de ter uma alimentação saudável, que melhoram as condições físicas e de vida de todos eles.

Cláudia destaca que o Projeto Vivendo com Saúde é importante, porque ajuda a minimizar os sintomas de doenças que são agravadas, como a hipertensão, diabetes, colesterol alto e outros tipos de doença; ela adianta que, “em breve, o projeto será implantado no bairro Ubás”.