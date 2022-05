Trabalhos tiveram início pela Avenida Getúlio Vargas, se estendendo pela região central - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 28/05/2022 17:08

Carapebus - Com uma programação extensa de ações iniciadas na última sexta-feira (20), a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Manutenção de Carapebus (RJ) prevê conclusão da Operação Tapa Buracos para a próxima semana. Os trabalhos começaram pela Avenida Getúlio Vargas, na altura do bairro Baixada e já chegaram à área central.

A ação é desenvolvida em parceria da prefeitura com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O secretário Patrick Carvalho explica que o local da avenida, no bairro Baixada, possuía muitos buracos e, por isso, a operação foi iniciada no trecho.

“Vamos também iniciar a operação na RJ-182, que liga o município de Carapebus à BR-101, pois recebemos bastantes demandas devido à existência de buracos, que acabam danificando veículos automotores que trafegam pelo local”, diz o secretário; a maioria dos buracos foi causada pelas chuvas.

Patrick Carvalho destaca: “a parceria foi um pedido feito por mim, através do prefeito Bernard Tavares, em que eu estava presente, ao presidente do DER, Herbert Marques da Silva, e que vem atendendo as necessidades para melhorar as condições das estradas do município”.

A iniciativa do governo municipal atende a reivindicações de moradores dos bairros mais atingidos pelas chuvas do início do ano e de motoristas. De acordo com Patrick Carvalho, “o trecho na região central da Avenida Getúlio Vargas, também receberá a operação em toda extensão”.