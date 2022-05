Durante a reunião, estudantes foram orientados a também aderir campanha contra o fumo - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 27/05/2022 15:22

Carapebus - A equipe do Programa Saúde na Escola (PSE) de Carapebus, no Estado do Rio de Janeiro, reuniu alunos do Ensino Fundamental II, neta quinta-feira (26), na Escola Estadual Municipalizada Camboim, para iniciar principalmente a campanha antitabagismo.

A iniciativa faz parte da programação pelo Dia Mundial Sem Tabaco, em 31 de maio, cujos objetivos são “levar ao público adolescente informações sobre os malefícios do tabagismo (cigarro) e a importância da vacinação de doenças já erradicadas no Brasil, além de contra gripe e Covid-19”.

A assistente social e responsável pelo PSE, Sandra Márcia Barreto, explica que o PSE é uma ação do governo federal e existe desde 2007: “o município de Carapebus aderiu à iniciativa há mais de dez anos e nós já estamos realizando esse trabalho nas escolas também há anos”, destaca.

De acordo com Sandra Márcia, a iniciativa é realizada em parceria com os programas Educação em Saúde e Programa Doenças Crônicas e Imunização, criados pela Secretaria Municipal de Saúde.

“Trabalhamos com várias temáticas e na Escola Camboim, abordamos os malefícios do tabagismo, juntamente com a coordenação da Imunização e Doenças Crônicas, além de abordar também, a importância da vacinação para os adolescentes”, assinala a assistente social.

Além de Sandra Márcia Barreto, o início das ações contra o tabagismo contou também com as participações da Coordenadora de Doenças Crônicas e Imunização, Zilnea Quintana Fernandes, e da Coordenadora do Programa Educação em Saúde, Cláudia Helena Fragoso Cortes.

Os malefícios que o cigarro pode causar na vida das pessoas foram resumidos aos alunos por Cláudia Helena; ela citou exemplos como: envelhecimento, câncer de pulmão, desenvolvimento de problemas cardiovasculares, infertilidade, aumento do colesterol, da pressão arterial e da glicose.

Também foi enfatizado que no cigarro existem mais de 4.700 substâncias que podem contribuir para aneurisma cerebral e acidente vascular cerebral (AVC); “é importante que os alunos sejam multiplicadores dessas informações e levem aos pais, avós e amigos que fumam”, defendeu Cláudia Helena.

Os alunos foram alertados ainda para a importância da vacinação contra doenças que já haviam sido erradicadas no Brasil, como o sarampo, mas que estão voltando; Cláudia Helena enfatizou que todos devem continuar se vacinando contra a Covid-19 e gripe, cujo Dia D no município será quatro de junho.