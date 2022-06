A campanha teve início no dia 17 de maio, propondo nova consciência ambiental - Foto Ilustração/Secom

A campanha teve início no dia 17 de maio, propondo nova consciência ambiental Foto Ilustração/Secom

Publicado 31/05/2022 19:09

Carapebus - Uma nova consciência ambiental é o que o “Desafio Recicla Carapebus” está proporcionando ao município, desde o dia 17 de maio, em campanha que terá encerramento no próximo domingo (05). A iniciativa de utilidade pública visa reforçar a importância da coleta seletiva de resíduos, com destaque para a prática da reciclagem.

A campanha envolve as secretarias de Meio Ambiente; Trabalho e Renda; e Assistência Social e enfatiza coleta seletiva e cuidado na separação do material, “que se reaproveitado, contribui para o desenvolvimento sustentável e a redução do desperdício, além de gerar renda para os catadores de lixo e diminuir a extração de recursos naturais para a fabricação de novos produtos”.

A secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento, adianta que todo o material recolhido será destinado a catadores já cadastrados no município. Os dois postos de coleta disponibilizados funcionam de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h/ “a população pode contribuir separando o lixo por garrafas pet, papelão, óleo vegetal e latinhas, entregando os resíduos nos postos de coleta”, orienta Melina Nascimento.

“Para algumas pessoas, a separação do lixo pode parecer besteira; porém, vários são os benefícios que provêm desse gesto tão simples, diz a secretária, sugerindo: “contribuindo com a coleta seletiva conseguimos ajudar na redução da extração de recursos naturais, além de diminuir a poluição, seja do solo, da água ou do ar”.

A secretária ressalta: “podemos falar também que o descarte correto do lixo possibilita a reciclagem, contribui para a economia de água e energia, melhora a limpeza e higiene das cidades e até previne enchentes”; ela acrescenta: “isso sem contar com os empregos gerados pela renda e comercialização de materiais recicláveis por catadores locais”.

A secretária chama atenção que não se devem misturar lixos recicláveis com restos de alimentos: “os lixos recicláveis devem ser lavados e secados antes de armazenar, com essa atitude também evitamos vetores. Os papéis devem estar secos”. Melina Nascimento resume que “Desafio Recicla Carapebus é um projeto piloto e se estenderá até cinco de junho”.