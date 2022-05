Os servidores participaram de atividades no final da semana e concluem curso no domingo - Foto Secom/Divulgação

Os servidores participaram de atividades no final da semana e concluem curso no domingo Foto Secom/Divulgação

Publicado 30/05/2022 18:49

Carapebus - Pela primeira vez, servidores da saúde, entre técnicos de enfermagem, enfermeiros e condutores de ambulância do Pronto Atendimento Carlito Gonçalves, participam de um programa de capacitação; a iniciativa teve uma etapa no final da semana e terá a próxima nos dias quatro e cinco de junho.

O I Programa de Capacitação é direcionado a todos os profissionais concursados, comissionados e nomeados de Carapebus; no primeiro momento, foram aplicados treinamentos teóricos em salas de aula, com a presença de quatro instrutores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conhecido também pelo 192.

O Secretário Municipal de Saúde, Anselmo Prata; e o Diretor Administrativo do Pronto Atendimento, Jéfferson de Azeredo Sayão estiveram presentes; as atividades aconteceram na Escola Municipal Luiz Carlos Cardoso; o encerramento está previsto para o próximo domingo, com a presença do prefeito Bernard Tavares. quando os servidores receberão certificado de participação.

Jéfferson de Azeredo explica que, no cronograma oferecido aos servidores estão aulas teóricas em salas de aulas - com apresentação de slides -, além do uso de equipamentos, direcionados a atendimento a vítimas; “no pátio da escola e até mesmo na rua, os servidores acompanharam, na prática, atendimentos a pacientes, por meio de simulados”.

De acordo com o secretário de Saúde, “na prática, todos aprenderam a abordar vítimas de acidentes, por exemplo, recebendo explicações, o tempo resposta, sinalização do ambiente para o socorro da vítima, como posicionar a ambulância, ou seja, o resgate do início ao fim”.

“O Pronto Atendimento Carlito Gonçalves é composto por dois setores internos, sendo o Pronto Atendimento, onde atuam os técnicos de enfermagem e enfermeiros, além do 192, onde também atuam técnicos de enfermagem e condutores de ambulâncias”, o secretário conclui que “todos esses profissionais estão participando do curso de capacitação”.

“O I Programa de Capacitação é realizado pela Prefeitura de Carapebus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 (SAMU) de Rio Bonito, São Gonçalo e Rio de Janeiro”, detalha nota postada no portal do governo.