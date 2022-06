O serviço de transporte estudantil funciona regularmente de segunda a sexta-feira - Foto Secom/Divulgação

O serviço de transporte estudantil funciona regularmente de segunda a sexta-feira Foto Secom/Divulgação

Publicado 01/06/2022 16:46

Carapebus - “O serviço de transporte escolar é uma prioridade do governo de Carapebus (RJ) e está disponível para todos os alunos que residem em áreas de difícil acesso, distantes das escolas e com deficiência, nos períodos matutino, vespertino e noturno”.

Segundo o consultor geral de transporte da Secretaria de Educação do município, Cristiano Amaro, “contando com uma frota de 40 kombis e quatro ônibus, atendendo a demanda de 12 escolas municipais, atualmente a prefeitura disponibiliza o transporte escolar de 921 estudantes que residem distantes das unidades escolares na qual estão lotados”.

Transportar todos os alunos que moram distantes de sua unidade escolar é missão dada pelo prefeito Bernard Tavares e a secretaria de Educação, Ivanete Fernandes, ao consultor, que garante: “o serviço de transporte funciona regularmente de segunda a sexta-feira sem interrupções”.

A “missão” de que fala Cristiano Amaro envolve também a Secretaria de Obras: “nós ainda mantemos uma parceria, através do secretário Patrick Carvalho, atuando na fiscalização das estradas vicinais e acionando-os quando alguma via impossibilita a passagem do veículo”.

“Nosso esforço é buscar sempre melhorar o serviço disponibilizado ao educando”, salienta Cristiano, que divulga as localidades que atualmente estão sendo atendidos com o serviço de transporte escolar: Alto da Caxanga, Antigo Alambique, APCC, Baixada, Barreiros, Barro Vermelho, Botafoguinho, Brejo Grande, Canto de Santo Antonio, Capelinha, Caxanga, Coreia, Estrada da Alegria, Estrada do 24,

E mais: Estrada do Imbiú, Estrada da Praia, Fundão, Ingazeira, Itaquira, Jaqueira, Lameiros, Laranjal, Macega, Maria Amália, Morro da Pedra, Nova Canaã, Oscar Brito, Pedra Branca, Praça Cordeiro, Rancho Paraíso, Retiro, Sacarrão, Santa Edwiges, Santa Maria, São Domingos, São Simão, Sapecado Sapucaia, Sítio Quatis, Sonrisal, Ubás.