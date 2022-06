No II Encontro de Comandantes das Guardas Mirins, todo o projeto foi detalhado - Foto Divulgação

Publicado 06/06/2022 15:45

Carapebus - Por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito, o governo de Carapebus, na Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, está investindo na capacitação dos guardas civis municipais e na coordenação do Projeto Guarda Mirim.

Segundo o secretário Luiz Aladoga, a determinação é do prefeito Bernard Tavares, “que inclusive iniciou o processo de reconstrução do Projeto Guarda Mirim, logo quando assumiu”.

Dentro da estratégia de reestruturação da Guarda Mirim, o coordenador do projeto, Luiz Manoel, e a guarda civil Sheila Carneiro participaram no último sábado (04) do II Encontro de Comandantes das Guardas Mirins, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Também fizeram parte do encontro representantes de Armação dos Búzios, Tanguá, Rio de Janeiro, Niterói, Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Macaé, Italva, Cabo Frio e Belford Roxo. Os representantes de Carapebus ministraram palestra.

O tema da palestra foi "Como se desenvolve, na prática, o calendário estudantil do Projeto da Guarda Mirim"; porém, o central abordou a "Criação do Projeto Guarda Mirim", abordando planejamento pedagógico e dificuldades na montagem e manutenção dos integrantes.

Luiz Aladoga destaca que Sheila e Luiz Manoel sempre estão participando das capacitações com o objetivo de aprimorar ainda mais o projeto, “que tem funcionado muito bem na prática de várias atividades, servindo de modelo para outras cidades do estado”.