Através do projeto, organizado pela prefeitura, os alunos aprendem respeitar a natureza Foto Divulgação

Publicado 12/06/2022 16:11

Carapebus - Aulas práticas, por meio de trilhas de barco e em meio à restinga fazem parte do Projeto Ambiente Jovem, desenvolvido pelo governo de Carapebus, envolvendo, principalmente, estudantes. Por conta da iniciativa, no final da semana 20 alunos do 9º ano do ensino fundamental do município inscritos no Projeto visitaram, pela segunda vez, o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no bairro Lagomar, em Macaé.

Por meio de trilhas de barco e em meio à restinga, todos os alunos tiveram aulas práticas, depois de terem sido recepcionados pelo analista ambiental e chefe substituto do Parque, Marcos Cezar dos Santos; as trilhas foram guiadas por estudantes de biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Ana Paula Filgueira, do setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e Gisele Cristina Barcelos, da área administrativa do órgão, acompanharam a visita; as aulas práticas foram ministradas por meio de barco e caminhada pela mata.

A pauta foi em torno das belezas naturais do parque e um pouco da fauna e da flora; na semana anterior, as aulas teóricas aconteceram em salas de aula, com palestras sobre meio ambiente e a conservação da biodiversidade.

O analista ambiental Marcos Cezar avalia que “os estudantes de biologia da UFRJ têm repassado aos alunos do município o que aprendem na universidade, contribuindo para a formação de um grande número de jovens, que aprendem sobre como conciliar o desenvolvimento, com a conservação ambiental”.

A secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento, explica que o objetivo da visitação é aproximar os jovens que são futuros agentes ambientais, com a natureza local; “aproximar nossos jovens com o patrimônio chamado Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, suas riquezas e potenciais, para que assim, possamos despertar o desenvolvimento sustentável, através da contribuição dos alunos da rede municipal de Carapebus’.

A secretária assinala que a ação de educação ambiental está sendo realizada por meio das secretarias de Meio Ambiente e de Educação, e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com apoio do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade.