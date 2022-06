Os detalhes estão no portal da prefeitura, que posta também cartaz anunciando a iniciativa - Foto Divulgação

Os detalhes estão no portal da prefeitura, que posta também cartaz anunciando a iniciativaFoto Divulgação

Publicado 14/06/2022 12:48

Carapebus - Com o objetivo de promover transformação na vida das pessoas, por meio da qualificação profissional, proporcionando desenvolvimento social e impactos positivos para o município, a Prefeitura de Carapebus (RJ) abre inscrições, no próximo dia 20 (com encerramento dia 24), para 10 cursos de Aperfeiçoamento ou Qualificação Profissional.

Trata-se de um processo seletivo unificado gratuito, com oferta total de 192 vagas, realizado através da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Assistência Jurídica ao Cidadão Carente, em convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).

Para se inscrever, o interessado deve comparecer à Sala do Empreendedor, situado na Avenida Getúlio Vargas, 15, Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Os detalhes estão em edital postado no portal da prefeitura; os cursos são: Soldador de Aço Carbono Eletrodo Revestido 6G; Assistente Administrativo; Auxiliar de Plataforma; Assistente de Marketing Digital; Instalador e Reparador de Rede de Computadores; NR-11 Operações de Empilhadeiras.

E mais: Assistente de Operações em Logística; Pacote Office (Word, Excel e Power Point); Criação de Vídeos para Mídias Sociais e Montador de Andaimes. Segundo o secretário, Maicon Freitas Pimentel, o curso NR-11 Operações de Empilhadeiras será realizado na sede do SENAI, em Macaé.

“Para os alunos deste curso, a prefeitura de Carapebus irá ceder transporte; os demais serão realizados nas escolas da rede municipal de Carapebus”, resume o secretário, acentuando que nas Unidades Móveis, ocorrerão as aulas dos cursos de Soldador de Aço, e os da área de Tecnologia da Informação (TI).

“É importante que antes de efetivar a inscrição, o candidato deverá observar o preenchimento correto da ficha, devendo ler as normas de inscrição em sua integralidade”, assinala Pimentel, concluindo que o candidato deve também observar o curso de seu interesse e os respectivos pré-requisitos para a inscrição, segundo anexo II do edital.

De acordo com o edital, é obrigatório que o próprio candidato apresente os documentos, originais e cópias; são exigidos número de Identificação Social no cadastro de programas sociais, caso seja inscrito em algum existente; CPF; Carteira de Identidade (RG) e Comprovante de Residência, com três anos consecutivos de moradia no município.

Está previsto também que das vagas ofertadas, serão disponibilizadas 20% para pessoas com deficiência ou beneficiadas pelos programas sociais de Carapebus; “neste caso, é necessário apresentar comprovante emitido pelo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS); os outros 80% serão para ampla concorrência”.