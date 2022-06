Durante a reunião, o prefeito e sua equipe ficaram sabendo das possibilidades de apoio da CIDENNF - Foto Divulgação

Durante a reunião, o prefeito e sua equipe ficaram sabendo das possibilidades de apoio da CIDENNF Foto Divulgação

Publicado 24/06/2022 20:05

Carapebus - Em busca de articulações capazes de fortalecer o município na busca de captação de recursos nas mais variadas esferas, o prefeito de Carapebus (RJ), Bernard Tavares, mobilizou seu secretariado e participou quarta-feira (22) de uma reunião com representantes do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (CIDENNF).

A participação do município de forma mais ativa no consórcio foi a tônica do encontro, quando Bernard Tavares tomou conhecimento de toda a expertise do órgão para apoiar o município; a exposição de pontos e critérios foi feita pelo secretário executivo do CIDENNF, Carlos Vinícius Viana Vieira, junto com sua equipe.

Vieira reforçou que o consórcio atua com o objetivo de agrupar diversas demandas dos entes consorciados “com intuito de otimizar as estruturas de pessoal, equipamentos, materiais e instalações para melhor gestão de programas e de serviços públicos, garantindo o respeito aos princípios da transparência, economicidade e eficiência”.

Outro ponto ressaltado é que o consórcio tem personalidade jurídica de direito público e foi idealizado por municípios das regiões Norte e Noroeste do estado do Rio de Janeiro, em outubro de 2018; “atualmente é formado pelos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Macaé, Miracema, Porciúncula, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana”, destacou Vieira.

Embora não tendo ficado definidas data nem local, a possibilidade de desdobramento da iniciativa deverá ser avaliada; no município a expectativa é de que o prefeito Bernard Tavares, a partir de apoio da CIDENNF, consiga captar recursos para cumprir demandas da sua plataforma projetadas, mas ainda não executadas.