Durante as operações realizadas no final da semana, uma equipe até arma apreendeu - Foto Divulgação

Publicado 29/06/2022 17:26 | Atualizado 29/06/2022 18:57

Carapebus - A Guarda Civil Municipal (GCM) está intensificando as ações no campo da segurança pública, dentro das suas atribuições, em Carapebus (RJ). No último final de semana, o órgão registrou pelo menos cinco ocorrências na cidade, “atuando de forma precisa e qualificada em todas as demandas”.

A avaliação é do secretário de Segurança Pública e Trânsito do município, Luiz Aladoga; ele faz um resumo das ocorrências: “na madrugada de sábado (25), por volta das 00h37, a Guarda registrou um acidente no bairro Ubás, onde um jovem que pilotava uma motocicleta colidiu com a estrutura metálica de uma placa, vindo a óbito”.

Os registros apontam, ainda, que no mesmo dia, às 4h20, também em Ubás, uma pessoa foi baleada de raspão no rosto; “o autor do disparo evadiu do local, porém, antes foi reconhecido pela vítima que, após atendimento médico, registrou boletim de ocorrência”.

Na sequência, é ressaltado que na localidade conhecida como Ponta da Baixada um elemento foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo com a ajuda da Polícia Militar, “depois de passar em um CrossFox na cor branca por agentes da Guarda Municipal, efetuando disparos para o alto com uma pistola Taurus - Modelo TH9C, calibre 9mm, semi automática; ele foi conduzido a 128° DP em Rio das Ostras”.

De acordo ainda com as anotações, durante o dia, ocorreram dois acidentes: “no bairro Barreiros, próximo ao trevo, houve uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta por volta das 10h; já às 15h30, um acidente na Rodovia RJ-178, próxima da entrada Maitaca, envolvendo dois automóveis, uma motocicleta e um triciclo”.

Luiz Aladoga destaca que todos os agentes estão sempre à disposição da população, atendendo as demandas existentes: “não posso deixar de destacar o trabalho de nossa Guarda Municipal tão incansável e comprometida em proporcionar as melhores condições de segurança e maior conforto para os carapebuenses neste final de semana, em meio às festividades de São João Batista, em Ubás”.