Atendimentos no lançamento foram realizados pelo médico Fernando Pereira de Oliveira Foto Miller Aguiar/Secom

Publicado 27/06/2022 19:08

Carapebus - Lançado nesta segunda-feira (27), pelo governo de Carapebus (RJ), o Projeto de Olho no Futuro oferece atendimento oftalmológico aos alunos da rede municipal de ensino, no Centro Municipal de Saúde Benedito Nunes (antigo Curumim); no primeiro dia, foram atendidos os alunos das escolas Estaduais Camboim, em Ubás, e Maria Ana Batista, localizada no bairro Fundão.

Os estudantes das duas escolas chegaram ao antigo Curumim de Transporte Escolar, cedido pela prefeitura; os atendimentos foram realizados pelo médico oftalmologista, Fernando Pereira de Oliveira. A iniciativa envolve a Secretaria de Educação e a de Saúde.

Na opinião da secretária de Educação, Ivanete Fernandes, o projeto é muito importante, porque ajuda a detectar problemas oftalmológicos, que podem surgir, por exemplo, como dificuldades para enxergar o conteúdo exposto pelos professores em salas de aula; “e é assim que começa mesmo”,

“O aluno apresenta uma pequena dificuldade em enxergar o que o professor está escrevendo no quadro, e isso já está sendo detectado pelos nossos professores”, assinala, acrescentando: “a partir dai, o aluno virá aqui no Curumim para ser atendido pelo médico; isso, com certeza vai ajudar, e muito, esse aluno”.

O coordenador do Centro Municipal de Saúde Bendito Nunes, Antonio Fragoso de Sousa Júnior, avalia a iniciativa como bastante positiva e explica que os atendimentos oftalmológicos do projeto, visam ajudar, por meio da detecção de exames e avaliação médica, problemas na visão das crianças.

Antonio Junior salienta que o projeto foi criado, depois que uma professora, pessoalmente, o procurou na unidade de saúde, solicitando ajuda para um aluno, que apresentou dificuldades em sala de aula, por não conseguir enxergar o que estava escrito no quadro.

“Essa mesma dificuldade foi apresentada pelo meu próprio filho”, afirma, destacando que “agora, com a implantação do projeto, os alunos serão avaliados pelo médico oftalmologista e farão exames, em caso de necessidade”.

O Olho no Futuro é direcionado à rede municipal de ensino de Carapebus e visa atender todos os alunos da rede pública do município. A técnica responsável pelo projeto, Luciene Lamoglia, resume que “o objetivo é oferecer um futuro promissor a essas crianças,”.

Luciene conclui: “essa iniciativa é a nossa base para que esses alunos tenham mais esse atendimento, essa disponibilidade oferecida pelo prefeito Bernard Tavares, que com essa nova visão e gestão, as nossas crianças sejam acolhidas pelas secretarias de Educação, Saúde e a unidade do antigo Curumim”.