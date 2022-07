A Secretaria de Saúde orienta para realização da campanha de prevenção das hepatites virais - Foto Divulgação

Publicado 04/07/2022 18:54

Carapebus - Profissionais de enfermagem da Atenção Básica de Carapebus (RJ) passarão por uma capacitação na próxima quinta-feira (07), por conta da campanha “Julho Amarelo”, que tem por finalidade reforçar a prevenção e o controle das hepatites virais; a iniciativa é da Secretaria de Saúde, através do Programa IST/AIDS e Hepatites Virais.

A coordenadora do Programa, Miriam Soares, explica que com o surgimento de um tipo desconhecido de hepatite aguda, que tem acometido crianças em vários países, inclusive com casos suspeitos no Estado do Rio de Janeiro, a campanha no município este ano vai focar na testagem, como forma de cuidado e conscientização.

“Por conta das novas informações que vêm surgindo diariamente, uma vez que as causas para esta nova doença ainda não foram esclarecidas, é importante manter o preparo das equipes”, diz a coordenadora, acrescentando que, além disso, durante a capacitação, também serão discutidas as ações a serem realizadas ao longo do mês.

“O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde estão realizando reuniões frequentes, de forma on-line, com os municípios sobre os casos da nova hepatite”, informa Miriam, concluindo: “o que muitas cidades estão fazendo é focar na testagem rápida, que é feita de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”.

A testagem da qual fala a coordenadora do Programa, demora cerca de 30 minutos para sair o resultado, e é considerada a melhor forma de descobrir e tratar a doença, controlando o número de casos das hepatites já conhecidas. A Hepatite é uma inflamação do fígado, causada principalmente por cinco tipos de vírus.

Esses vírus são classificados pelas letras do alfabeto em A, B, C, D (Delta) e E. “Existem ainda outros tipos de hepatite, como a medicamentosa e a causada por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas”, assinala Miriam.

A coordenadora aponta: “são formas de contágio das hepatites virais o contato fecal-oral; condições precárias de saneamento básico e água, de higiene pessoal e dos alimentos (hepatite A e E); relação sexual desprotegida; contato com sangue contaminado, através do compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha; cortes por materiais contaminados”.

A hepatite pode também ser transmitida de mãe para filho durante a gestação e por transfusão de sangue. “Nem sempre a doença apresenta sintomas, mas quando aparecem, estes se manifestam na forma de cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras”, conclui Miriam.