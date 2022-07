Animais do Departamento de Operações com Cães de Carapebus têm contribuído no combate ao crime - Foto Divulgação

Animais do Departamento de Operações com Cães de Carapebus têm contribuído no combate ao crime Foto Divulgação

Publicado 14/07/2022 14:11

Carapebus - A contribuição do Departamento de Operações com Cães (DOC), da Guarda Civil Municipal (GCM) de Carapebus (RJ) em operação da Polícia Civil do município de Macaé, na última terça-feira (12), ajudou na descoberta de corpos enterrados pelo tráfico de drogas.

O boletim aponta que, após investigação do Setor de Homicídios e da Seção de Inteligência, coordenados pelo Delegado Titular, Márcio Caldas, “foi constatado que traficantes de uma facção criminosa da comunidade Bosque Azul teriam assassinado pessoas e enterrado os corpos numa área da localidade”.

Os policiais utilizaram dois cães do DOC de Carapebus para mapear a área e encontrar dois corpos de homens não identificados, além de um fêmur, no meio de uma vegetação; a ação foi deflagrada pela Polícia Civil e Grupo de Ações Táticas do 32º Batalhão de Polícia Militar.

O secretário de Segurança e Trânsito de Carapebus, Luiz Aladoga, destaca que o DOC “é responsável pelo patrulhamento preventivo, ostensivo e repressivo, e auxilia as forças de segurança em ocorrências de pessoas desaparecidas, localização de armas e drogas”.