A equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Carapebus buscou detalhes sobre projetos Foto Divulgação

Publicado 15/07/2022 15:56 | Atualizado 15/07/2022 15:57

Carapebus - A Secretaria de Meio Ambiente de Carapebus (RJ) está intensificando trabalho de forma conjunta, visando o desenvolvimento de políticas públicas ambientais que atendam às necessidades do município. Segundo a secretária, Melina Nascimento, em seis meses de gestão, foram desenvolvidas diversas ações com a participação direta da população.

Na última sexta-feira (8), uma equipe da secretaria municipal esteve na sede da sede da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade cuidando de assuntos como ICMS Ecológico, tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, educação ambiental e as unidades de conservação existentes na cidade.

Melina explica que foi a primeira reunião realizada a partir da solicitação do próprio município, “tendo ainda como objetivo discutir os projetos apresentados nesses primeiros meses de governo do prefeito Bernard Tavares”; ela considera o alinhamento entre as secretarias municipal e estadual de extrema importância.

A secretária adianta que o ICMS Ecológico já está também sendo discutido com as outras secretarias municipais, na forma de um projeto, para ampliar a articulação de recursos para Carapebus; "discutimos sobre a possibilidade de aumento do ICMS Ecológico, porque todo ano, quando chega abril, temos que lançar as informações no sistema”.

“Esse é um dinheiro que vem para o município e que pode ser utilizado para muitos projetos importantes”, ressalta Melina, acrescentando que, “além do benefício financeiro, também é um sinal de que estamos atendendo aos requisitos ambientais”. Sobre os projetos, a secretária destaca o ”Desafio Recicla Carapebus”.

“Foi uma surpresa muito positiva, porque a população participou”; a secretária lembra que no ‘Dia Mundial da Reciclagem’, o município lançou o desafio, “que tinha como objetivo também demonstrar o comportamento da população, porque quando a gente fala de coleta de recicláveis, a gente acha Carapbus não consegue, mas foi uma surpresa muito positiva”.