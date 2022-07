Na localidade de Barreiros, a prefeitura dá continuidade ao asfaltamento por meio de parceria - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 17/07/2022 13:53

Carapebus - Dentro do cronograma de investimentos em infraestrutura, o governo de Carapebus (RJ) dá continuidade no asfaltamento da localidade de Barreiros, através do programa “Asfalto Presente”, em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER); os trabalhos são coordenados pela Secretaria de Obras Públicas, e que contemplará outras estradas vicinais do município.

Segundo o prefeito Bernard Tavares, em Carapebus as obras do Asfalto Presente foram iniciadas em maio; “nós estamos trabalhando, na execução das obras, durante dois dias da semana; tudo está saindo de acordo com o cronograma e vamos concluir o prazo das obras, que são 180 dias aqui na estrada do Barreiros”, afirma o prefeito.

Bernard destaca que o programa Asfalto Presente contempla cerca de 27 quilômetros de estradas asfaltadas no município; “graças ao nosso bom relacionamento com o governo do Estado, graças ao nosso governador Cláudio Castro e ao presidente do DER, Herbert Marques, vamos conseguir ampliar o asfalto nas estradas da cidade, levando mudança e dignidade aos moradores”.

O secretário de Obras Públicas, Patrick Carvalho, adianta que a previsão de concluir o asfalto na Estrada do Barreiros, é já nesta semana; “as pessoas que deixaram de acreditar e que estavam desistindo da nossa cidade, hoje voltam a sonhar com a chegada dessas obras; antes, os moradores viviam ao meio da lama, poeira e não conseguiam nem sair de casa”, observa o secretário.

Está previsto que o Asfalto Presente irá beneficiar também estradas vicinais de outras localidades, como Brejo Grande, Coréia, Alto do Caxanga, Itaquira, Sonrisal, Santa Edvirgens, entre outras.