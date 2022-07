Alunos e profissionais de Educação tiveram momentos de convivência direta com o ambiente - Foto Divulgação

18/07/2022

Carapebus - Com retorno previsto para o dia quatro de agosto, quando termina o período das férias escolares, as atividades do primeiro semestre do Programa de Educação Ambiental, nas escolas municipalizadas de Carapebus (RJ) foram encerradas, As atividades de julho foram encerradas; para marcar, estudantes da turma 900 da Escola Municipalizada Antônio Augusto da Paz visitaram o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba no final da semana.

O encerramento aconteceu, em conjunto, pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e Educação, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio); as Escolas Municipalizadas Camboim; José Rozendo de Barcelos; Antônio Augusto da Paz e o Projeto Ambiente Jovem participaram das ações.

A participação dos alunos e de profissionais da rede pública de ensino das ações teóricas aconteceu de forma qualificada, abordando o Meio Ambiente, Unidades de Conservação, Recursos Hídricos, Aves Migratórias e Geologia; houve ainda atividades práticas, como visita guiada ao parque, passeio de barco e instruções de combate a incêndio na restinga.

A secretária de Meio Ambiente, Melina Nascimento, aponta que 66 profissionais de ensino da rede pública e 161 alunos do município participaram das ações do Programa Educação Ambiental, além dos 29 jovens do Projeto Ambiente Jovem; ela diz que o Programa surgiu através da percepção de aproximar a população carapebuense no meio ambiente em que vive.

Melina destaca o trabalho que vem sendo realizado pela equipe da secretaria: “nós viemos realizando um intenso trabalho de conscientização ambiental à frente das diversas pastas; firmamos uma parceria com a secretaria de Educação e fomos também convidados pelo ICMbio, que uniu forças com a UFRJ, para levar às escolas, essa ferramental ambiental”.

Quanto às visitações às escolas do Programa de Educação Ambiental, a secretária afirma que têm o intuito de orientar aos alunos e professores, sobre atividades das visitas guiadas ao Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba; “conseguimos, neste primeiro semestre, levar o conhecimento ambiental para mais de 160 alunos da rede municipal de ensino”, ressalta.