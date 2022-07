O treinamento empolgou a todos os envolvidos na programação desenvolvida nessa terça-feira - Foto Kaná Manhães/Secom

Publicado 26/07/2022 19:08

Carapebus - Atendendo à determinação da Lei Lucas, que obriga as escolas (públicas e privadas) e espaços de recreação infantil a se preparem para ações de primeiros socorros, a prefeitura de Carapebus (RJ) realizou nesta terça-feira (26), treinamento e instruções para funcionários da Secretaria de Educação; a iniciativa com base no Projeto Defesa Civil na Escola.

O objetivo da lei é garantir e aumentar a segurança de crianças e adolescentes no espaço escolar. A secretária de Educação, Ivanete Fernandes, lembra que a criação da Lei Lucas ocorreu após um acidente envolvendo o menino Lucas Begalli, de 10 anos, em Campinas (SP), que durante uma excursão escolar, se engasgou com um alimento e, infelizmente, não sobreviveu.

Na opinião da secretária, “é importante que todos se aperfeiçoem e aprendam essas instruções, que são direcionadas principalmente às crianças”. As ações desta terça-feira foram realizadas na Estação Cultural, direcionadas a auxiliares, cuidadores e porteiros; na próxima sexta-feira (29), participarão monitores de transporte e motoristas.

As palestras são ministradas pelo Major da Defesa Civil Estadual, Diogo Guimarães; pelo coordenador regional da Defesa Civil (REDEC) Norte, Felipe Oliveira; e pelo coordenador da Defesa Civil Municipal de Carapebus, Getúlio Tavares. Já as instruções práticas de primeiros socorros, ficam por conta do sargento do Corpo de Bombeiros de Macaé, Alan Lima.

O treinamento está programado até o final do ano e será estendido a toda equipe da Educação; “nós reconhecemos a importância dos nossos profissionais estarem sendo capacitados para melhor atender os nossos alunos”, destaca a coordenadora de ensino, Silmara Santos,

A coordenadora defende que todos estejam prontos para qualquer situação e imprevistos que possam acontecer nas escolas, principalmente com crianças; “o treinamento, sem dúvida, melhora a qualidade de atendimento aos alunos da rede pública de ensino”, acentua.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Getúlio Tavares, enfatiza que o órgão busca estar alinhada a todas as secretarias municipais, por meio do Plano de Contingência; ele ressalta a atenção que o prefeito Bernard Tavares tem dado à iniciativa, “apoiado para aumentar a atuação da Defesa Civil no município e atender bem a população”.