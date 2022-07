Logo após serem acionados, os guardas entraram em ação e conseguiram apreender as drogas - Foto Divulgação

Logo após serem acionados, os guardas entraram em ação e conseguiram apreender as drogas Foto Divulgação

Publicado 22/07/2022 14:31

Carapebus - Acusado de ter agredido a esposa e de envolvimento em tráfico de drogas, um homem, morador do bairro Lagomar, em Macaé, foi conduzido por guardas civis municipais de Carapebus para a 130ª Delegacia de Polícia Quissamã neste início de semana; o fato chegou ao conhecimento da Guarda por meio de comunicado a Central de Operações 153.

De acordo com postagem no portal da prefeitura, a vítima disse que na última terça-feira (19) foi agredida fisicamente pelo esposo, mas “não procurou antes as autoridades porque havia tomado medicamentos que a deixaram com sono, vindo a acordar somente na manhã do dia seguinte”.

Ela contou ainda que, no dia das agressões, estava com o marido bebendo em um bar no bairro Sapecado, em Carapebus, quando iniciaram uma discussão; alegando não lembrar o motivo, relatou que o esposo apertou o seu pescoço e a jogou no chão, causando ferimentos em sua cabeça.

Segundo o secretário de Segurança e Trânsito de Carapebus, Luiz Aladoga, o comandante da Guarda, Cristiano Teodoro Rangel, e o inspetor Barbosa, “com informações de que o suposto agressor estaria na residência de um casal de amigos e que estava com uma mochila e drogas, foram ao local, onde encontraram o suspeito em frente à casa”.

“Os guardas então comunicaram ao suspeito de que ele seria conduzido à delegacia, pediram permissão aos proprietários da residência, entraram no local e encontraram uma sacola plástica com 18 pinos de cocaína: a droga estava embalada e com inscrição de uma facção criminosa”.

Na publicação, o secretário de Segurança informou ainda que os donos da casa alegaram que a droga não pertencia a eles e que não sabiam se tinha sido o suspeito que a escondeu; “todos foram conduzidos à 130ª Delegacia de Polícia de Quissamã para apresentação dos fatos e apreciação da autoridade policial”. Os nomes dos envolvidos não foram revelados.

A Guarda Civil de Carapebus é destacada como uma das mais atuantes da região no apoio às ações de segurança pública; a população é orientada por Luiz Aladoga a acionar a Guarda pela Central de Operações 153; “estamos a postos, 24 horas, para ajudar a população no que for preciso, para manter a segurança e a integridade física de todos, auxiliando também no combate à violência contra a mulher e ao tráfico de drogas”.