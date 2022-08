Além de crianças, adultos continuam sendo vacinados normalmente, de acordo com o cronograma - Foto Divulgação

Publicado 04/08/2022 18:36

Carapebus - Crianças de três e quatro anos de idade estão sendo vacinadas, em nova etapa, desde essa quarta-feira (03), contra a Covid-19, em Carapebus (RJ), a Secretaria de Saúde explica que a vacina utilizada é a CoronaVac e a primeira dose para esse público-alvo passa a ser aplicada toda quarta-feira, das 8h às 12h, na Sala de Vacinação da Estratégia Saúde da Família (ESF) do Centro.

Para a imunização, pais ou responsáveis precisam apresentar um documento oficial com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a caderneta de vacinação do menor; as doses aplicadas são as que foram recebidas nas últimas semanas; cerca de 320 crianças compõem o público-alvo no município.

“Com as doses em estoque, a convocação é para que todas elas compareçam à Sala de Vacinação para receber a primeira dose do imunizante”, orienta a Secretaria Municipal de Saúde, assinalando que a vacinação pediátrica seguirá às quartas-feiras, sem necessidade dos responsáveis chegarem antes do horário.

Outra orientação é quanto às medidas preventivas contra a pandemia do coronavírus; a secretaria destaca que, “apesar do decreto do governo estadual que prevê o uso facultativo de máscara no município, na ESF é recomendado o uso tanto pelos profissionais quanto pelos pacientes, inclusive as crianças”.

No caso de adultos, a secretaria está mantendo o cronograma, segundo orientação do Ministério da Saúde nos quesitos idades e períodos de aplicações, para definições de prazos; no portal oficial do governo as datas e detalhes podem ser constatados..